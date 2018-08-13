〈南部〉鳳山淨水廠小港管線 後年汰換完成

2018-08-13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕鳳山淨水廠的小港區送水管線，因管齡超過卅四年，常導致破管漏水，在立委賴瑞隆爭取下，自來水公司應允換新管，第一期已經動工，預計於後年六月前全線完工。

位於小港大坪頂的鳳山淨水廠，是供應南高雄重要的供水中心，水管涵蓋沿海路、中鋼路、大業北路及中山四路，供應旗津、前鎮、小港、鹽埕等區的民生及工業用水。

立委賴瑞隆指出，位於小港區沿海路下方的送水管線，從一九八四年埋設至今未曾汰換，管齡超過卅四年，因當地重車往返頻繁，造成管線受損，兩年前曾發生破漏事件，影響七萬戶居民用水，部分地區停水時間更超過卅三小時，凸顯管線老舊的停水危機。

賴瑞隆向經濟部多次反映，要求正視重車長期輾壓路面、造成小港管線破損問題，終於成功爭取「鳳山淨水廠送水管線複線工程」，第一期經費約六．二四億元，全長三．三四公里。

由於埋設地底下的管線有高壓電、天然氣管，且須避開「捷運線六公尺以上，不得埋設或穿越管線」的規定，經過一年來多次協調後，終於選定可行、且工期較短的埋設路線及施作工法。

自來水公司指出，將分三標施工，第一標從沿海二路、世全路口為起點，直到茂大街口，已於近日動工，預計後年六月前完工。

第二、三標埋設工程，分別以北林路、茂大街口為起點、經由山明路至宏平路及茂大街全線路段，預計各於明年底、後年三月完工，埋設管徑也從原先一七五○mm，加大至一八○○mm。

自來水公司強調，第一期工程於後年六月完工後，可減少鳳山淨水廠送水管的漏水量，降低管線維修費用及維護養護難度，提供穩定的供水品質。此外，這條路線也避開臨海工業區內的高風險路線，可減少因公安事故，而影響供水。

賴瑞隆表示，未來將持續爭取鳳山淨水廠送水管線複線第二、三期工程計畫，盡早啟動規劃及編列預算。