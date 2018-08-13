〈南部〉崗山之眼門票 綠營民代爭9區市民半價

2018-08-13

目前僅優惠岡山和燕巢居民免費

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄首座天空廊道「崗山之眼」園區，從今年二月初開放至六月底，已吸引四十四萬人次遊客到訪，目前僅優惠岡山和燕巢區居民免費入園，綠營民代爭取園區鄰近九區居民門票半價優待，高市觀光局同意再研議。

位於小崗山的崗山之眼園區，二月開園後，天空廊道每天均吸引大批遊客前往朝聖，一舉打響北高雄的觀光知名度。

由於園區平日只開放到下午六時，黃昏、夜景美景當前仍吸引不少遊客違規闖入遊園，觀光局順勢利用暑假期間的週六、日，延長開放時間到七時，遊客佳評如潮，希望能再延長夜間開放時間。

根據高市觀光局統計，崗山之眼園區從今年二月初開放至六月底，已吸引四十四萬人次遊客到訪，立委邱志偉和市議員高閔琳、陳明澤除爭取開闢岡山兩大觀光旅遊新亮點—崗山之眼園區、航空教育展示館的觀光接駁公車，並力爭崗山之眼園區鄰近九區（包括橋頭、梓官、彌陀、永安、路竹、湖內、茄萣、阿蓮、田寮區）居民和外縣市中小學校外教學門票半價優待。

市府：將依營運狀況研議討論

觀光局表示，崗山之眼園區鄰近九區居民票價優惠一案，將依營運狀況研議討論，目前入園全票定價八十元，行銷價六十元，全國在學學生只要持有效學生證件，皆可享半價入園優惠，團體入園二十人以上享全票八折及一百人以上享六折團體票優惠。