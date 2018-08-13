〈南部〉揪工業區空污 高雄設500個空品感測器

2018-08-13

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄是台灣的工業重鎮，空污前二十大廠大多坐落在工業區，環保局將鎖定四大工業區，設置五百個空品感測器，搭配環局人員駐廠稽查，佈下天羅地網，讓違規工廠無所遁形，目前已完成評選，最快下個月動工，預計今年底前上路，數量將成全國第一。

根據環保署統計，高市空污費繳交比例統計，前二十大工廠就佔了八成，大部分都在工業區，環保局加強查緝工廠違反空污法，去年累計開罰五千六百多萬元，今年上半年累計開罰二千四百多萬元。

鎖定仁大、林園、臨海、大發工業區

高市目前有七十七個空品感測器，包括C-Bike公共腳踏車站五十五個、大林蒲二十二個，環保局今年鎖定仁大、林園、臨海、大發工業區，將設置五百個空品感測器，採高密集一百至二百公尺，與路燈、電桿共構布建，以臨海工業區而言，布建可達一百五十個點。

空品感測器能即時偵測懸浮微粒、揮發性有機物等，每三分鐘產生一筆監測數據，傳送到環保署物聯網平台，環保局利用建置中的空品智慧監測系統，進行數據統計分析，二十四小時監控工業區空品變化，一旦發現異常立即通報，環保局駐廠人員同步稽查，掌握污染來源，揪出違規工廠，將成為查緝利器。

值得一提的是，環保局推出燃燒設備、電力業加嚴標準等上路後，經檢視林園測站資料，發現林園工業區近五年的硫氧化物從二千六百多噸減少為一千二百多噸，是空品改善最多的工業區。

最快下月動工 預計今年底前上路

環保局表示，工業區密集增設空品感測器，有助於改善工業區空污，目前已完成招標、評選，最快下個月動工，預計今年底前上路，明年底前會再增設七百五十個，總計一千二百五十個，數量、分布密度將成為全國第一。