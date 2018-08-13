〈南部〉料理新銳發想 池上便當創新菜色

2018-08-13

〔記者黃明堂／台東報導〕台東池上便當飄香約八十年，木片盒子傳承老牌美味！台東縣文化處推出「台東新便當計畫」，邀料理新銳創作五款便當，一樣的木盒，不同的食材，要讓木盒便當開拓新境界。

台東設計展推「台東新便當計畫」

台東美術館開館以來，第一次展示吃的藝術，台東設計展特別推出「台東新便當計畫」展區，作品是五款木盒便當，雖然是模型，已令人食指大動。

文化處說，池上便當是台東的特色美食，木片便當盒除了傳承老牌美味，應該也能融入創意，增加設計感來吸引更多人。這次五款便當的創作者，都是國內料理界新銳，以台東食材創作便當美食。

在地食材、原民野蔬、甜點都在內

謝禮光製作的和食便當挑選不使用農藥的蔬食，以洛神、秋葵、玉子燒製作三色細捲壽司，加上胡麻拌過貓，馬告魯豆干，刺蔥炒野菇等原住民野蔬，希望讓人吃得安心，也兼顧環境。

洪慈璟與洪偉鈞製作的便當，木製便當盒適合乾爽的菜，還有烤鹿野土雞，也利用紫蘇、鬼頭刀等素材製作三色稻荷飯團，以色彩吸引小孩。

來自嘉義的甜點師張閏傑，運用台東食材創作經典歐式甜點，有洛神起司蛋糕、紅烏龍戚風蛋糕等等。吳姝嫻擅長以茶入菜，融合台式風味與異國風情。李人俊跳脫餐飲科班制式訓練，親手採集食材，透過便當讓人了解部落的獨特美食。

展覽期間作者現場做便當 免費學

文化處說，在展覽的五週期間，每週都邀作者現場製作便當，讓民眾免費看，免費學，展品及食譜都開放拍照，歡迎民眾跟著做。想吃創作者親自製作的便當，要花三百元，且限量十二個，必須預訂。