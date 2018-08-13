〈南部〉《屏東首例》歷史建築大和旅社 私人出資整建

2018-08-13

屏東女婿接手 耗資逾6千萬重現風貌

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東火車站前的大和旅社，日治時代至今超過八十年歷史，見證屏東興衰，屏東女婿許源順接手後，今年八月正式動工，未來一樓是咖啡廳、二樓為精品旅社、三樓則是多元活動空間，耗資超過六千萬元，預計以三百個工作天完成整建，是屏縣第一個由私人出資整建歷史建築的案例。

大和旅社建於一九三五年，整棟建築採和洋式風貌，一樓是鋼筋混凝土，三層樓呈L型建築，樓頂採舊屋瓦設計，屋內的窗檯、欄杆、圓弧形樓梯、洗手台等完整保留，二○一四年登錄為屏東縣歷史建築。

日治時代屏東作為日本南進的重要基地，鐵路運輸應運而生，許多軍人、商人首選站前的大和旅社下榻，二戰後旅社營運下滑，改名為大成大旅社，至一九九九年歇業後租給糕餅業者。

經營耶誕燈飾產業的源順工業公司董事長許源順，太太是屏東萬丹人，喜歡老屋的他立刻被大和旅社吸引，取得了分散在海內外超過三十名產權所有人同意，耗資九千萬元買下建物。

依文資法規定，私有歷史建築修復最高可獲政府九成五的補助，但申請程序繁複耗時，且修復工作也必須符合文資法規定，為了儘速恢復老房子樣貌，許源順決定自己出資。

日治期建材停產或技術失傳 找專家修復

許源順說，修復工作比想像中困難，要在舊建築中置入現代化的電梯、衛浴設備，光管線配置就是一大挑戰，日治時代產製的磁磚建材，不是停產就是技術失傳，團隊找來自然洋行建築設計師曾志偉，和歷史建築修復專家林世超共同合作，透過現代化技術重現旅社風貌。

許源順說，改造老房子不是為了賺錢，而是希望給後代子孫留下一些東西，也希望老房子有「養活自己」的能力。