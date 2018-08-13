〈台北都會〉成功市場拜票 姚文智獲贈菜頭打氣

2018-08-13

〔記者周彥妤、蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨上午前往「藍營票倉」大安區成功市場拜票，黨籍選區議員參選人幾乎到齊力挺，有攤商送上菜頭、蒜頭祝福姚年底當選；下午出席親子音樂會，談到海基會副董事長兼秘書長、總統蔡英文文膽姚人多加入獻策行列，姚笑稱盼「人多票就多，人多就會贏」。黨籍里長受訪表示，姚近日整軍經武後，展現背水一戰的鬥志，讓他對選情正面看待，也鼓勵姚勤走基層固樁。

里長肯定姚決心 看好綠營支持者歸隊

而姚文智日前宣示，「選輸就退出政壇」，黨籍信義區長春里長潘厚勳認為，這一席話頗有破釜沉舟的決心，展現一定要贏的鬥志，確實能激起基層支持者的熱情，喚回綠營支持者歸隊有其效果，他對選情樂觀看待。

姚文智昨上午走訪成功市場拜票，行前受訪談到前進「藍營票倉」的心得，姚說，所有市場陸續都會跑一遍，「市場沒有分藍綠」。對於網友將金曲獎得主茄子蛋樂團「浪子回頭」ＭＶ，改編為「憨智回頭」，嘲諷選情低迷，姚文智昨出席Summer dreams夢想親子音樂會，重申尊重網友創意，他認為的確是「憨人在做」，「憨人」想要改變台北，下了很多苦功，付出很多心力，過去提出很多政見，舉凡skyline計畫、第二胎國家養、混居型社會住宅及青年租屋券，這些都是短中長期下，針對目前市政弊端提出負責任的解決方案，不過都遭嚴重扭曲，盼外界「花一杯咖啡的時間」，好好了解他的政策主張。