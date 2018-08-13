〈台北都會〉《柯文哲競選團隊發言人》年輕八年級生 楊笙、蔡峻維 海選脫穎而出

2018-08-13

〔記者沈佩瑤／台北報導〕柯文哲競選發言人團隊昨正式成軍，除了現有柯競辦發言人林昆鋒、林筱淇外，如今又增添兩名生力軍，分別為曾任台大實習醫師的楊笙，及都發局聘用幫工程司蔡峻維，兩人都是年輕的八年級生。林昆鋒形容就像灌籃高手，柯文哲是安西教練，「這次加入櫻木花道跟流川楓兩位一年級新生，要拿下台北勝利。」

出生於一九九二年的楊笙，是柯文哲台大學弟，因女友鼓勵才參加海選，以前他很喜歡說服別人，但後來發現要理解對方想法才能說服他人，這是一項技能，也需要訓練，他更深受柯市長的「心存善念、盡力而為」的理念感動，過往對政治想像，認為選舉都是拚得你死我活，但柯把選舉當作發展理念、改變台北。但強調，未來還是會回去當醫師。

蔡峻維現年廿五歲，政大中文系畢業，曾任市府都市更新處及都發局的約聘幫工程司，參與過多項都更業務，有和民眾談論公宅等政策經驗，所以希望透過海選，以公務員的角度講述公共政策，跟民眾第一線溝通，他笑稱喜歡柯親民率直的個性，比起很多長官多一分率真也沒有架子，現階段先進入柯辦團隊，等選戰結束後再規劃下一步。

此外，林昆鋒原在市長室擔任發言人，昨出席海選發言人發布記者會時表示，他已口頭請辭，預計十五日起請假，九月一日正式到競選辦公室報到。林昆鋒說，兩位新任發言人仍在見習階段，本週將會開始安排接受電台節目專訪。