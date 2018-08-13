〈台北都會〉《丁守中競選辦公室發言人》政治改變社會 詹為元 要協助民代傾聽民意

2018-08-13

〔記者簡惠茹、鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中競選辦公室發言人詹為元，總是穿著襯衫、梳理著簡潔乾淨髮型，在丁守中身旁打理一切，三十五歲的他，散發著輕熟男的氣息，文質彬彬形象、面對媒體發言時溫柔的聲調，都為丁守中陣營加分許多，詹為元深信「政治真的能改變社會」，毅然決然投入選舉戰場輔選。

詹為元出生於台北石牌，從大學起，就對政治工作產生興趣，但當時也曾徬徨，「沒有政治背景，真的不知道從何開始？」直到就讀政治大學東亞所博士班後，二○一五年開始有機會到丁守中辦公室擔任法案助理，也邁出政治工作第一步。

回想起對丁守中的初期印象，詹為元說，記得二○一四年丁守中爭取台北市長黨內提名的時候，有一天他正在坐公車，聽到廣播中傳來丁守中的談話，每一句話都以「守中」作為開頭，當時覺得這樣顯得很老派，新一代的選舉的方式、形象應該都可以加以改變才對。

詹為元在上屆立委選舉時就在丁陣營輔選，只是當時負責比較外圍的工作，這次台北市長選舉，詹為元不但進入團隊核心，更擔任發言人的角色，他說，希望這次可以讓大家看到丁守中貼近年輕人的一面。

現在的政治環境其實讓許多年輕人卻步、甚至冷感，但是詹為元卻勇敢跳進這場戰役。他說，他相信政治真的能改變社會，但也看到許多政治人物沒有真正關心社會是否前進，只是一味打口水戰。另一方面，有些政府官員則是在政府機關太久，不知道民眾需求，立委、民代就是中間很重要的媒介，而他的角色就是協助他們傾聽民意。