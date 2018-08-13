〈台北都會〉《姚文智競選辦公室發言人》長期活躍社運 洪立齊 熱血律師決參與改變

2018-08-13

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智競選辦公室發言人洪立齊一番「退黨說」，打破民進黨長期想說而不敢說的話，意外爆紅。洪立齊現正攻讀台北大學法律博士，已考取律師執照，原在民進黨立委蘇治芬國會辦公室擔任法案主任，「偶然」被借將到姚團隊，現在忙到一天只睡五個小時，他外型斯文敦厚、談吐穩健略帶點青澀感，專長憲法與行政法，曾參與反媒體壟斷、婚姻平權、太陽花學運、洪仲丘事件等社會運動，格外關注政府和組織運作。他說，改革不是在外面看，是要直接進來參與改變。

今年廿九歲的洪立齊是台中人，直到就讀台北大學公共行政學系，才離家在台北展開新生活。他說，大一上法學緒論相關課程，對法律愈讀愈有興趣，所以輔修法律系，一路念完台北大學法律研究所，還考取律師執照。

洪立齊說，長期參與社運，就是對執政某種程度的不滿，有人曾講過改革不是在外面看，是要直接進來參與改變，笑說自己是憤青。因緣際會，洪立齊先後進入民進黨立委徐國勇、邱泰源、蘇治芬國會辦公室，今年五、六月加入姚團隊。「退黨說」掀起黨內茶壺風暴，洪立齊感謝姚對他的力挺，洪說，他從沒參與過選舉，民進黨很願意給年輕人機會，未來政見會多發揮創意，吸引年輕選票支持，助姚勝選。

隨著姚文智團隊調整策略，想借重青年力量，洪立齊七月初以發言人身分上政論節目，洪立齊說，就在每日蒐集輿情時發現，有部分友柯議員的表現，使得跑基層時有支持者竟問姚到底是不是真的在選，「這是流言，一天不面對，這種現象一天就不會消失」，所以在節目上被主持人問到就自然說出來，也讓大家對他有所批評。「因為沒經驗」，洪立齊說，他沒選舉過，尤其市長選舉如此大規格的選戰，自己在節目上也講不清楚要檢討，大家的批評他會虛心檢討，持續努力。