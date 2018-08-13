〈台北都會〉小鮮肉大車拚 市長競辦發言人比顏值

2018-08-13

柯讚2新科發言人帥 憂被周玉蔻幹掉

〔記者沈佩瑤、鍾泓良、周彥妤／台北報導〕年底台北市長選戰激烈，藍綠白各陣營不但比政策，也比發言人顏值。現任市長柯文哲上月海選競選團隊，近三百人應徵發言人一職，最後由兩位八年級生楊笙和蔡峻維雀屏中選，獲柯誇讚「跟我年輕時候一樣帥」，藍綠市長參選人丁守中、姚文智聞此皆不甘示弱，紛紛力挺自家發言人「也是小鮮肉」、「姚辦彭于晏」。但有學者直言，好的發言人要做到對外說明政策、對內影響決策，否則就只是一張嘴，是躲在後面大哥、大姊們的門面、看板。

柯文哲競選團隊昨舉辦海選發言人發布記者會，柯特地抽空「路過」，為兩位新科發言人楊笙、蔡峻維加油打氣，他笑稱不知道會不會上政論節目，三兩下就被周玉蔻幹掉，「勉勵」兩人「沒有被殲滅就好」。至於對兩位發言人有何感覺？柯則說「我是覺得很帥」，並立刻補上一句「跟我年輕時候一樣帥」。

周批柯物化男性 歡迎楊、蔡棄暗投明

遭點名的新聞評論人周玉蔻在臉書貼文反批，柯在引發物化女性爭議的「學姊事件」後沒有進步，現在竟又物化男性，糟蹋自己的年輕發言人，她並隔空喊話，歡迎楊、蔡棄暗投明，加入她的媒體團隊「一起摘奸發伏！」

姚文智則先是笑稱競選辦公室發言人洪立齊是「姚辦彭于晏」，但不曉得是否有六塊肌？姚表示，洪很認真、質樸，在廿多歲就考上律師，有律師執照卻未執業，是因洪對改革充滿熱情，想趁年輕時候，致力政治改革，完成既定理想目標，是專業又善良的年輕人。

對於柯團隊推出兩位年輕男性發言人，國民黨市長參選人丁守中昨受訪大讚自己的發言人楊植斗，也是「小鮮肉」、也滿好的啊，而且是台大政治系，文筆很好；一旁的楊植斗也趕緊幫腔，跟在柯文哲旁邊要幫忙擦屁股，這邊沒有這個問題。

不是門面一張嘴 學者︰應做雙向溝通

不過曾任馬英九市府、競選團隊發言人的世新大學副校長游梓翔昨接受電訪直言，一個好的發言人要做到雙向溝通，不僅對外闡釋政策，和媒體溝通，同時對內要能影響決策、防患於未然，如果等出問題才負責出來溝通，或只是在會議決定之後幫忙說明，那這種就是末端發言人，因為只做了一半。

他指出，年紀不是問題，如果歷練夠、專業夠，也有可能很年輕就能當上發言人，但過去發言人會先從新聞幕僚歷練起，現在卻流行一天就拉上來，歷練跟內部影響力都不夠，尤其不少競選團隊，多半僅考慮年齡跟外型，「這就有點本末倒置」，會比較像是用來當宣傳看板，是後面的大哥、大姊們，用來做門面的一張嘴，甚至只剩臉的功能，那就很糟了。