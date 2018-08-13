〈台北都會〉新莊登革熱已達9例 朱立倫首視察大掃除

2018-08-13

新莊第5次大掃除 朱：進度都有掌握

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市新莊區近一個月來出現九例本土登革熱，新北市長朱立倫昨天早上與疾管署副署長莊人祥、市府各局處首長至新莊建安里視察大掃除情形，是新莊出現本土登革熱案例後首度現身。媒體詢問為何直到新莊進行第五次大掃除才視察？朱立倫回應，新莊從七月十日第一例確診後，就進行全新莊大掃除，期間進度都有掌握，希望每戶、每條巷道，任何孳生源都能清除。

協助防疫學者提醒 別忽略清理天溝

昨日朱立倫跟著里長、新莊區長沿途看了後防火巷、屋頂天溝（排水溝）、地下室消防栓水槽等，協助新北市防疫工作的台北市立大學地球環境暨資源學系副教授黃基森指著屋頂的天溝，表示民眾很容易忽略天溝的清理。

一行人還走進地下室停車場，黃基森說，老舊建物地下室地面、消防栓水槽都很容易積水，朱立倫也感謝社區民眾、清潔隊協助將每個角落清除得一乾二淨。

朱：不管幾例 都要做好防疫工作

朱立倫更表示，不只新莊區八十四里，全新北都要進行大掃除，也要記取三年前南部登革熱疫情造成兩百多人死亡的慘痛經驗，「不管幾例，都要做好防疫工作。」

至於是否會到出現六例的瓊林里視察？朱立倫回應，全市都在巡查，不只針對一個里、而是一個區域，確診案例所在的瓊林、建安和興漢更是巡查熱點，針對路面、地下室、側溝或屋頂的天溝，任何可能的孳生點通通都要清除完畢。

黃基森表示，防疫熱區經過平面、垂直的消毒和大掃除後，病媒蚊的數量大幅下降，民眾不用恐慌，只要配合市府和行政院的政策清理，即可有效防疫。