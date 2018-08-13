〈台北都會〉新北盤點「蚊子」陸橋 評估拆8座

〔記者何玉華／新北報導〕新北市為提供行人、長輩友善的行走空間，經全面盤點陸橋、地下道設置的必要性後，擬拆除八座使用率低、影響市容的陸橋，另以改設號誌、繪設行人穿越道線等配套，減少民眾上下階梯之苦。
新北市六十五歲以上人口已突破五十萬人，市府因應高齡社會的需求，陸續檢視對長者、身障民眾不便的設計，過往由地方反映、會勘拆除陸橋及地下道，今年改為主動全面盤點。養工處表示，全市有一四七座人行陸橋、廿七座地下道，年初盤點後，初步評估拆除八座陸橋。
這八座陸橋包括，土城區金城陸橋及感恩陸橋、汐止區連興陸橋、新店區文化陸橋及民族陸橋、泰山區貴子陸橋、蘆洲區蘆中陸橋、板橋區民權陸橋。
地下道盤點 都有保留的需求
養工處處長馮兆麟指出，地下道盤點後，認為都有保留的需求；陸橋主要考量使用率低、影響市容，地方也有意願拆除者，才會進行檢討。考慮拆除的過程，會一併評估人行動線的替代方案、繪設行人穿越道線、無障礙坡道設置的可能，待確認有替代的安全動線後，會先試辦封閉一段時間，確認地方無意見、無需求，才會安排拆除。
大型路口拆除 先做中央庇護島
交通局交通管制工程科科長陳建成補充，部分陸橋已設有電梯者，不會列入拆除考量；比較大的路口會請養工處先做中央庇護島，讓行人若無法在一個紅綠燈週期內穿越路口時，能有安全空間可停等，最重要的是，陸橋拆除後，路口號誌秒數週期一定會跟著調整。