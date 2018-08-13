〈北部〉花蓮新住民市集 25面各國國旗飄揚

2018-08-13

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣新住民人口數逾八千人。位於花蓮市的自由廣場，昨早旗海飄揚，在廿五面來自各國國旗下，都設有一個攤位，集結新住民們分享自己的母國文化，用拿手美食、手創品、音樂及表演兜起家鄉味，打造一場異國嘉年華會。

由一群花蓮新住民籌備而成的「美麗新世界‧異起兜市集」，昨在自由廣場登場，除有高掛空中的廿五面國旗格外吸睛外，深具民族風格的布料，還拼接成一個大兜罩，串聯起各新住民攤位，布幔隨風飄逸加上豔陽光影，更添異國風情。

現場有來自印尼、泰國、菲律賓、越南及香港、中國等地的新住民帶來家鄉特產，甚至還有遠從西非象牙海岸來的家鄉菜和非洲鼓組曲表演，就連東華大學印尼交換生也共襄盛舉，兜售精美穆斯林女性頭巾及印尼衫。

穿戴越南竹笠及國服「奧黛」的越南阮氏姊妹，還親自製作傳統美食，以班蘭汁、綠豆蓉、木薯粉及椰漿製成千層糕，口感Ｑ軟綿密，無添加色素而天然呈現的草綠色外型相當討喜。她說，嫁來台灣十多年，常會自製家鄉糕點解饞，希望透過家鄉味的分享，傳遞濃厚南洋風情的幸福滋味。

花蓮市長魏嘉賢說，新住民透過市集大方分享家鄉味，除能幫助市民了解異國文化，強化彼此的友善互動外，更能以寬廣心胸學習各國飲食、服飾、音樂及風俗，預計未來將幫這群姊妹開創假日產業市集，透過手作平台，演說來自異鄉的故事，並讓花蓮成為他們所喜愛的第二個家鄉。

文化局長陳淑美說，花蓮是一個具有移居歷程的城市，有原住民也有新住民，目前不僅已有朝「新住民」為主體創設的市集，文化局近年也以新移民家庭為主，舉辦多場親子共讀研習營，邀請新住民媽媽走出來，與花蓮民眾共讀、共學，用母語朗誦母國詩歌，以自己的文化為榮，將更多異國元素融入這塊土地。