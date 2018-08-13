〈北部〉新竹縣4縣長參選人 走兒童藝文音樂風

2018-08-13

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣四名縣長參選人，昨天國民黨的楊文科與科學營學童體驗科學農場活動、民進黨鄭朝方參觀「飄頌─松風畫會2018聯展」，民國黨主席徐欣瑩前晚參加鄧雨賢音樂會，立委林為洲臉書發佈貼文致力推動設置「兒童監察使」。

桃園市中壢社區大學在新竹縣新埔鎮吳校長科學農場舉辦的學童科學生態大冒險夏令營，昨天邀請曾經擔任中部科學園區管理局局長的楊文科擔任神秘嘉賓，陪伴他們一起體驗野外課程；楊文科說，很感謝退休校長吳聲淼在新埔鎮開辦科學農場，讓學童可以從大自然中學到不少科學知識。

鄭朝方到竹東蕭如松藝術園區參加「飄頌─松風畫會2018聯展」，他除欣賞展覽畫作外，也向現場民眾說明他未來如何在地方建設注入人文美學，為新竹縣打造百年建設；他強調，未來他將結合「浪漫台三線」政策挖掘台三線的美麗風光，讓更多人看見客庄人文之美。

徐欣瑩在音樂會中，除和在場民眾熱情互動外，也強調未來當選後會加強客家文化的保存與傳承，也鼓勵在地音樂藝術發展，讓新竹縣成為擁有自己特色的藝文大縣；她也說，期望民眾選人不選黨，拋棄政黨對立的意識形態，讓政治回歸專業，也讓藝術文化保持美好的原貌。

林為洲在臉書貼文說，衛福部去年統計兒少虐待通報案例有五萬九千九百一十二人次，造成一百五十五名兒童死亡，針對虐童事件頻傳，他已經在立法院提案要求監察院研議成立「兒童監察使」，由事權統一的兒童機構來保障兒童權益、避免法條漏洞。