〈北部〉國民黨黨徽失靈 竹市多位里長改無黨參選

2018-08-13

〔記者洪美秀／竹市報導〕國民黨黨徽不再是鐵票保證，新竹市多名基層里長年底將改無黨籍身份參選里長，不再掛國民黨籍，國民黨市黨部表示尊重，但也強調此次里長提名也有多名新人，共提名廿六名黨籍里長。現任新竹市一百廿二個里，有廿九名國民黨籍里長、九十三名無黨籍里長，已知有多名里長表態，不再以國民黨身份爭取連任。

國民黨竹市黨部：尊重

國民黨新竹市黨部主委呂學樟說，確實有不少里長過去是資深國民黨員，不過，國民黨現在已沒有太多資源，且以黨籍身份參選里長需繳保證金，因此不少黨員選擇以無黨籍身份參選，黨部表示尊重，針對想連任的里長也不代表國民黨參選，則強調是因選區關係才如此。

呂學樟說，國民黨年底仍提名廿六人參選里長，比例雖比本屆少，但強調多數里長還是國民黨員，抬面上雖未掛黨徽參選，但仍會參與造勢活動的。

依據新竹市選委會資料，竹市現任里長中有廿九人是國民黨籍，九十三名里長是無黨籍，但已有不少爭取連任的里長表態不再爭取國民黨提名，改以無黨籍身份參選，主要原因是國民黨的黨徽已不再具光環及鐵票保證，加上里長是最基層的服務，不要有政黨色彩較好。

關埔地區幾位原是國民黨籍的里長私下表示，里長是選能服務的人、不是選哪個黨，加上現任市長林智堅對里長所提的建議多給予協助，因此不會想再掛「國民黨」籍爭取連任，也擔心掛國民黨籍，會被貼標籤，尤其這幾年年輕人參政情況踴躍，掛國民黨已不再是鐵票保證，能幫里民服務「卡實在」。

此外，也有眷村鐵票區的里長表示，以前只要以國民黨身份參選里長穩當選，但現在時代不同了，眷村二代、三代的黨派色彩較淡，以國民黨籍身份參選，已不再吃香，因此才會選擇以無黨籍身份參選，希望擴大服務層面，再者以國民黨籍身份參選還要繳保證金，對基層里長來說，並不是鼓勵性質，所以才會改以無黨籍身份參選。