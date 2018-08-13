〈北部〉《桃園》普度紙錢集中燒 環局設24處收受點

2018-08-13

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕農曆七月民眾有普度習俗，市府環境保護局與民政局為維護空氣品質，合作推廣紙錢減量與集中焚燒政策，除了呼籲民眾「以心代金」，即起至九月十四日（農曆八月五日）也在各區設置廿四處紙錢集中收受點，並提供電話預約派車的收運服務，希望民眾響應紙錢集中焚燒的政策。

環保局環境清潔稽查大隊大隊長羅文林表示，市府推動紙錢集中焚燒，去年清明祭拜及中元普度集中紙錢焚燒量達到三九○公噸，其中清明祭祀有一○一公噸、中元節二八九公噸，比二○一六年的三四二公噸增加許多，顯示有愈來愈多民眾響應紙錢集中焚燒、維護空品。而為了降低民眾對焚化爐「不乾淨」的疑慮，環保局與民政局也選定九日（農曆六月廿八日）吉時，在欣榮焚化廠內專用爐口舉辦淨爐祈福儀式。

羅文林說，廟宇及社區大樓等單位，若有紙錢集中焚燒需求，可向環境清潔稽查大隊所轄中隊電話預約紙錢到府收運，或自行送至指定地點，避免露天燃燒紙錢，減少空氣污染。

對於市府鼓勵民眾少焚香、少焚燒紙錢的環保祭祀，鄭姓市民表示，由市府統一焚燒紙錢，不僅能響應環保，也能省得在大熱天下受苦、吸一堆髒空氣，相當認同市府作法；但劉姓市民認為自己燒紙錢才能表達虔誠心，「丟給別人燒怎麼叫有心」！反應兩極。