〈北部〉《桃園》鍾肇政兒驚呆文掀波 文化局週三重勘故居

2018-08-13

〔記者李容萍／龍潭報導〕被喻為「台灣文學之母」的鍾肇政（現年九十四歲），曾創作《魯冰花》、大河小說《濁流三部曲》等經典作品；市府推動浪漫台三線、打造文化地標，在鍾老於龍潭國小任教期間所居住的日式宿舍及武德殿，建置「鍾肇政文學生活園區」，已於六月完工、正進行驗收。但鍾老的兒子鍾延威在臉書貼文指出，父子倆近日前往園區參觀，對迎面而來的景象感到「驚呆」，一番話引來各方議論。市府文化局澄清將現勘就需要調整之處討論，鍾延威除了刪除貼文，也改口自己疏忽了、下筆前查證不周。

文化局：以「修舊如舊」為方向

文化局回應說，園區主體為歷史建築，修復工程總經費四五一九萬元，原則上以「修舊如舊」為方向，但並非所有細節都能盡數還原，修復過程中建築師等相關人員曾與鍾老家族聯繫，希望能做最大程度的還原，修復內容也經文資委員審議，對於鍾家提出的疑問，將於十五日現勘後，再經文資程序進行補救措施。

鍾延威PO文 諷「廠商發揮的產物」

鍾延威原先在臉書貼文指出，包括宿舍旁的豬舍、宿舍內外的修繕都與歷史調查小組所繪製的現場還原圖大相逕庭，完全是廠商發揮的產物。例如鍾肇政當年使用的書桌，原仍派人丈量，結果卻變成現代化書架，甚至尺寸也不合，令他感嘆：「這不是擺爛嗎？」他也說，以前家中的拉門、衣櫥等雖有具體描述，但建築師卻沒採用，讓他的父親驚呆說：「彷彿胸口遭到重擊。這是我以前住的宿舍嗎？」

鍾延威的妻子為市府前客家事務局局長、剛就任民進黨不分區立委的蔣絜安，昨天也以鍾肇政家屬名義，對於龍潭國小日式宿舍引起的誤會和爭議致歉。她說，在園區修復的過程中，家人對於原景重現的認知和想像，或許出現一些誤會，意外造成大家的討論，並非初衷，公公與家人都很感謝客委會主委李永得和市長鄭文燦對文化資產的尊重。

鍾肇政文學生活園區 6月完工

蔣絜安說，她的公公鍾肇政書寫超過二千萬字，這是一種堅持和毅力。園區六月完工，未來開園，會由客家局接手經營，相信市府會以「浪漫台三線文學大師故居」第一站的格局和願景來打造園區。