〈北部〉桃園8890精神病患 僅配置14關懷員

2018-08-13

經費、人力4年未調 居六都之末

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市精神照護個案有八八九○人，但負責精神衛生行政工作的關懷員人力、經費已四年未調整，僅十四人、居六都之末；由於社會案件頻傳，議員憂心精神病患者成為不定時炸彈，要求市府衛生局向中央「要錢也要人」。衛生局表示，中央雖控管員額，但市府已自行編預算、爭取社會安全網，多聘廿二名保護性社工，降低人力比，且精神照護個案分為四級，輕微者透過公衛護士協助即可。

市議員謝彰文指出，自二○一四年以來，中央對桃園市補助的關懷員人數始終只有十四人，補助經費也只有七百八十萬元，都是六都之末，擔心這些個案會成為治安隱憂，像年初平鎮龍岡有一個因聯繫不上家屬、無法強制就醫的精神病個案，持刀進理髮院揮砍民眾。

新北最高有30人 是桃園兩倍多

謝彰文也為相關醫護人員抱屈，桃園市精神衛生行政工作的業務量逐年增加，但中央的關懷員額卻一直控管在十四人，是六都最低的，而最高的新北市有卅人、次高的高雄市也有廿八人，人力都是桃園二倍以上。

桃市自編預算 人力拉至36人

衛生局心理健康科長陳小燕說，心理健康補助款已多年未調整，各地都是固定配額，但桃園市人口成長快、精神照護個案隨之變多，才更顯不足，會持續透過計畫爭取增加經費，市府已自行編預算增聘十四名關懷員、社會安全網也補助八人，關懷員人數已達到卅六人。

陳小燕表示，全市有一八七名公共衛生護理師執行精神照護工作，平均每人服務四十七個個案，雖然沒有「足夠」的標準答案，但已略低於全國平均的一人負責五十六個個案；而情節較重的一、二級個案約三千人，均由關懷員介入協助。

陳小燕表示，精神照護個案依各項指標評分，並依情節輕重分一至四級不等，最嚴重的一、二級分別為每月、每三個月至少訪視一次，除了關懷員共同訪視、評估照護資源，必要時也會引介醫師到府服務。

陳小燕說，衛生局也與警、消長期合作，若精神疾病個案有自傷或傷人之虞，警、消會強制就醫，若家屬堅持不願留院，後續會透過警、消加強巡邏，社工也會提高訪視頻率，以免橫生枝節。