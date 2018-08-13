〈中部〉家寶基金會揭牌 推廣企業志工

2018-08-13

醫療專業人士、企業家組成

〔記者張軒哲／台中報導〕台中一群醫療專業人士、企業家成立慈善機構，取名家寶基金會，推廣企業志工精神，傳遞企業的友善、活力與熱情，將八月份訂為志工月，十二日舉辦「家寶基金會揭牌典禮暨企業志工日」活動，志工不畏豔陽，到社區巷弄掃街維護環境，盼此舉能帶動社區居民的參與，表現對環境及對人的友善。

昨日活動由家寶社會福利慈善事業基金會董事長童瑞龍主持，宣告志工月活動起跑，台中市政府社會局副局長陳坤皇也到場進行揭牌儀式。眾人到童綜合醫院周邊社區巷弄掃街，以行動清淨家園。

募集基金 助弱勢、獨居老人

基金會由童瑞龍邀集海線地區善心人士參與，並募集愛心基金，出錢出力，造福台中港地區貧困家庭、身障人士與獨居老人，結合政府社會福利政策推行，關心弱勢民眾。

童瑞龍說，志工之前到草湳社區親自為長輩下廚，菜單考量長輩飲食均衡與特性，經過營養師的建議規劃菜單。也利用平時休假時間，贈送白米、醬油給獨居長者及弱勢家庭，為讓領取物資的個案感受到尊重，親自將愛送到宅。

除了從事志願服務外，家寶基金會也同時照顧海線千位失能長者與身障者，年節捐助生活用品與慰問，追蹤健康狀況，讓社區中的長者與身障者感受社會的愛與關懷。