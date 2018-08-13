〈中部〉脊損者活出自我 勇敢秀自己

2018-08-13

昨舉行心愛美人及鬥士選拔

〔記者蘇孟娟／台中報導〕第三屆脊髓損傷「心愛」美人及鬥士選拔十二日舉行，今年更國際化，有遠自香港及馬來西亞脊損者參與，因意外受傷導致脊髓損傷不良於行的參賽者，各個展現生命毅力，上台勇敢秀自己。

台灣夜合花姊妹創業就業協進會舉辦脊髓損傷「心愛」美人及鬥士選拔，鼓勵脊髓損傷者找自信，勇敢活出自我，今年共卅六人報名。

其中，馬來西亞的陳錦榮八年前搭上死亡巴士，大難不死的他因傷及胸椎，下半身不良於行，走過灰澀人生，他選擇接受「新的自己」，明年將與女友結婚，盼用過來人經驗分享，「人生沒有過不去的難關」。

香港、馬來西亞脊損者前來參加

六十七歲的張世明則是在四十五年前因手術傷及神經後不良於行，當年才大學三年級的他意氣風發的人生也陷入黑白，封閉自己長達十六年的時間，直到胃出血送醫急救，緊急輸血五十袋才救回一命，胃切掉三分之二的他，想到體內有「五十個人的血液奔騰」，活下來應該是有使命，決定改變走出家門。

張世明成立新竹市脊損者協會，也學氣球造型技藝考街頭藝人，更指導年輕的脊損者學習一技之長以自力更生，六十七歲還參選鬥士，藉此鼓勵喪志的人，再難過的人生都沒有他難過，何不好好過。

昨日「心愛」美人由來自馬來西亞、卅六歲的張靜云獲得，十七歲跟友人搭車出遊發生車禍的她說，花了三年才想通，為了不想成為家人負擔，決定設法走出去自力更生，她說，活下來就有意義，她也盼回馬來西亞能辦類似活動，鼓勵當地脊損者活出自信。

「心愛」鬥士則由台灣的廿三歲青年劉瑋旂獲得，他十七歲車禍受傷，因本來就是陽光男孩，心理復原得快，藉由運動證明行動力不減當年，他說，誰說受傷後就要過黑暗人生，突破自己一樣可以活得精彩。