〈中部〉公有停車場刷花博卡 9月1日起5折優惠

2018-08-13

至明年4月30日 長達8個月

〔記者張菁雅、黃鐘山／台中報導〕台中花博卡已申請超過一百一十萬張，除享一日免費參觀花博園區、公車十公里免費、二千多家特約商店優惠折扣外，交通局長王義川十二日宣布再加碼，九月一日至明年四月卅日，長達八個月期間，市民持花博卡至提供電子票證服務的台中市公有停車場，即享停車費五折優惠。

王義川表示，花博卡開放申辦以來獲得熱烈回響，由台中市民共同締造全國申辦單一記名票卡史上最快達成百萬張的紀錄，而且花博卡更集各項好康於一卡 ，可享一日免費參觀花博三園區、台中市公車免費搭乘十公里，還有超過二千家花博特約商店，提供各項好康優惠。

為讓民眾感受花博卡的多元優惠與便利性，市府再加碼自九月一日至明年四月卅日，只要於設有電子票證系統的台中市公有停車場刷花博卡進出，即享停車費五折優惠。

鼓勵使用電子票證 支付停車費

王義川指出，為鼓勵民眾使用電子票證支付路外停車場費用，市府自二○一六年起即推出使用電子票證可享停車費八折的優惠措施，實施三年以來，由於民眾感受到電子票證的便利性，熱門景點秋紅谷附設停車場電子票證使用率，已從今年一月的廿九％提升至六月的四十一％，大墩停車場的使用率也從今年一月的十二％大幅增至六月的五十三％。

交通局則表示，目前台中市公有停車場多元電子票證設備安裝場數已達九十一場，今年底將再增加至一百廿場，預計明年可全面建置完成，未來也會搭配車牌辨識系統及月票e-tag系統，提供民眾另一種快速進出停車場選擇。