〈中部〉彰化南瑤宮發獎學金 47年逾7千萬元

2018-08-13

〔記者劉曉欣／彰化報導〕半世紀的媽祖大愛！彰化市南瑤宮昨天頒發獎學金，共有九百一十人獲獎，獎學金從一千二百元至二千五百元不等，今年迄今已發放一四七萬多元；而南瑤宮發放獎學金有將近半世紀之久，累計至今，發放總金額已超過七千萬元。

昨天彰化南瑤宮一早就大排長龍，等著要領獎學金，由兼任南瑤宮管理人的彰化市長邱建富親自頒發。而此次獎學金申請人數有一七四八人，最後有九百一十人人通過審核。

媽祖大愛 每年總額增至三百萬

邱建富表示，南瑤宮獎學金發放歷史悠久，迄今已有四十七年，原本每年編列二百萬元發放獎學金，前後將近二十年的時間，到了二○一三年開始則加碼發放，每年頒發獎學金總額調高為三百萬元，讓獲獎人數能夠增加。

彰中投雲信徒子女 都能申請

邱建富表示，因為南瑤宮香火鼎盛，媽祖會的組織龐大，信徒遍布全國，信仰圈更擴及彰、中、投、雲等地，因此信徒子女都具有領取獎學金資格，只要成績達到標準，不設限必須設籍在彰化市一地，都能領取。而且，在香油錢持續成長下，能夠回饋信徒，讓更多莘莘學子的勤學能獲得肯定，更重要的是，學子們拿到媽祖獎學金，一定可以獲得媽祖的保佑。

南瑤宮獎學金早期只發放國中、高中職、五專與大學，後來擴及研究所，國中生發放一千二百元，高中、職（包括五專一、二、三年級）發放一千五百元；大學（包括五專四、五年級）二千元；研究所二千五百元。