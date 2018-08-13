〈中部〉30位有貢獻女性事蹟 員林火車站展出

2018-08-13

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市發展將近三百年，一度是全台人口最多的鎮，其中有不少女性是帶動社會發展的重要角色，彰化縣半線文教基會蒐集一世紀來，三十位對員林有貢獻的女性，有農婦、老師、舞蹈家甚至慈善家等，做成攝影看板在員林火車站大廳展出，即日起到本月二十六日止。

半線文教基金會董事長、台灣文獻館前館長劉峯松說，員林發展近三百年來，最早有員林女性的文學記載，是寫過「媽祖祭」、「員林之少女」詩集等作品之已故日本文學作家西川滿，之後就少有女性記錄作品，員林發展至今，女性功不可沒，選在員林升市三週年前夕，挑選三十名女性的故事讓大家知道。

在三十名女性中，第一位就是有員林「開台祖媽」的曹何慈發，清朝初期因移民政策，來台男子無法回大陸，留下「有唐山公、無唐山媽」諺語，但曹何慈發剛好相反，獨自帶著三個兒子在員林東山三塊厝屯墾，靠著智取風水寶地，子孫開枝散葉，成為當地望族。

另外還有另外還有「打石巷」蔡張足的故事，描述傳統台灣女性堅忍不拔、家和萬事興的精神，「和和健康操」創始者周玉葉、員林第一個助產士蔡寬以及將母愛化大愛的小嶺頂愛啟兒關懷協會理事長賴幸宜等人。賴幸宜表示，奮鬥的故事能被看見很開心，為員林奮鬥的女性其實更多，能獲選覺得很榮幸。