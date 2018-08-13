〈中部〉全台僅存》集集樟腦出張所 木構加固拚活化

2018-08-13

〔記者劉濱銓／南投報導〕有一百廿年歷史的集集鎮樟腦出張所，是全台僅存的樟腦出張所，經公所積極爭取經費修復活化，本月中旬將對年久失修的日式木構建築進行緊急加固，防止建物繼續傾頹毀壞，預計九月中能完工，屆時外界就能「看見出張所」，而非只是目前的鐵皮與毀損圍牆。

近期展開第一階加固 九月中完成

公所表示，第一階段的規劃，包括對建築群做調查研究，釐清原始建物格局，並緊急加固危急建物，經費分別為四百萬元、三百七十萬元，加固工作會在近期展開，九月中就會完成。

第二階段 爭經費修復日式建築群

接下來則會進行第二階段的樟腦出張所日式建築群修復，惟建物達十一棟、範圍較大，且修復工法講究，所需經費規模約一億元，將會向文化部等中央單位爭取經費。

盼結合歷史與觀光 呈現文創重鎮

由於樟腦出張所代表的是集集鎮過去的產業與歷史，且與地方關係緊密，未來的活化利用面向將更多元，並保留彈性，目前規劃包括開放民眾使用、教育展覽空間，樟腦體驗操作、集集產品販售、餐飲，以及青年駐村展示等，要以文創方式做活化，盼結合歷史與觀光，同時呈現在地特色的文創重鎮。

惟公所也說，由於修復費用龐大，若屆時經費無法一次到位，將採分區方式修繕，首先會從目前已作為展覽區的周邊辦公廳舍、澡堂等先做修復，之後再從展覽區後方推進到宿舍群做修繕。

公所將爭取該園區登錄歷史建築

此外，現階段也同步爭取出張所園區登錄為歷史建築，不僅能凸顯其歷史地位，也能讓日後活化使用有規範可依循，至於外界擔心列為歷史建築，是否將使活化變得綁手綁腳，其實並不會，反而屆時獲得的資源挹注會更充足，有助出張所的長期發展。