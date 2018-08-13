〈中部〉宣揚台灣建國 不老騎士王明松「放送」30載

2018-08-13

記者丁偉杰／專題報導

今年七十三歲的嘉義市民王明松，三十多歲時經營電器行，隔壁書店被查緝美麗島雜誌等禁書，他好奇接觸閱讀，啟蒙本土意識，「台灣不是中國領土」，要透過制憲落實主權在民，藉公投保護台灣現狀，是他奉為一生努力的信念，二、三十年來騎著裝上擴音機的野狼一二五機車，在市區小蜜蜂式宣揚「制憲建國」主張，假日開廂型車到各縣市景點「放送」，身體力行理念，被視為另類不老騎士。

曾有中國遊客路過王明松家，見門前的台灣旗，停下腳步多看幾眼，他上前「迎賓」，對方開口就說「兩岸一家親」，他則強調「台灣價值就是自由民主」。

不過，早年威權統治時期，他騎機車出門，有時會遇到員警嘲諷他「吃飽太閒」，他則反嗆「我連中國共產黨都不怕了，還會怕你」？對方只好放行。隨著時代變遷，如今王明松騎機車出門，即使遇到不相識的員警，也會聊上幾句，讓他明顯感受民主氛圍。

地下電台崛起後，王明松也在電台發聲論政及在嘉市中山路家門前插旗幟、掛布條、貼海報宣揚理念，曾引來政治立場不同者在酒後要來踢館，他的兒子氣得要報警，但他考量對方喝醉，好言請其酒醒並聽完他在電台的言論再來辯論，兩個月後，對方跑來向他表達「你說的有道理」。

王明松說，堅持台灣建國的理念，為的是讓年輕世代了解台灣的艱難處境，一個人力量有限，需要大家一起努力，希望讓台灣更好。