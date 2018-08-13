〈中部〉雲林特有祖孫托育課程 縣府保證續辦

2018-08-13

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣長李進勇昨天在「祖孫托育補助—第九期托育人員專業資格訓練課程結業式」強調，雖然中央政府統一育兒津貼，但雲林縣特有的「祖孫托育加碼補助」會繼續辦下去，明年也會繼續辦理相關托育專業訓練課程。

74名學員結業 過半逾65歲

昨天的「祖孫托育補助—第九期托育人員專業資格訓練課程結業式」共有七十四名學員拿到結業證書，過半學員都年逾六十五歲；李進勇表示，在縣府努力爭取下，雲林縣特有的「祖孫托育補助」將會續辦。

李進勇表示，八月一日起中央政府實施育兒津貼，零到二歲幼兒每人每月兩千五百元，中央希望全國統一津貼標準，但雲林縣的「祖孫托育加碼補助」與其他縣市的加碼育兒津貼有所不同，因為經費非來自政府，且是另覓財源，其他縣市的津貼是給父母，雲林縣則給祖父母。

李進勇強調，雲林實施「祖孫托育加碼補助」希望促進三代同堂，鼓勵阿公阿嬤自己帶孫，減輕父母的經濟負擔，阿公阿嬤須完成訓練課程才能領取補助，如果能考上保母證照，每人還加碼一千元。

明年預計開設10班

社會處表示，今年的「祖孫托育補助—托育人員專業資格訓練課程」共有十二期，報名均已額滿，第十一期八月十八日在麥寮開課，最後一期在斗六開課，明年預計會開十班。

社會處表示，新的托育補助規定，家長需將小孩送到有和政府簽約的「準公共化保母及私立托嬰中心」才能領取托育費用，一般家庭可獲得每月六千元、中低收入戶八千元、低收入戶一萬元，在縣府爭取下，補助領取對象已由保母改為家長。