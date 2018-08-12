〈南部〉捷運啟航賴清德交棒黃偉哲 選將攻防

2018-08-12

〔記者洪瑞琴、吳俊鋒、邱灝唐／台南報導〕行政院長賴清德昨回到台南，為民進黨台南市長參選人黃偉哲進行一連串的輔選行程，其中捷運場合兩人同框，被認為有「交棒」意味，但也成為各陣營攻防焦點。

賴清德與黃偉哲昨共同出席「先進臺南‧前瞻啟航」宣示儀式、民進黨婦女部舉辦的「新島嶼故事捕手計畫」台南站，以及黃偉哲宗教宮廟後援會成立大會；賴也在捷運的宣示儀式中表示，藍、綠、紅三線捷運僅是第一階段，台南未來的先進運輸還有二、三階段，需要下一任市長好好規劃，而黃偉哲已經有這樣的承擔。

高思博批急就章

不過，捷運也成為各陣營攻防的焦點。國民黨台南市長參選人高思博批評，台南捷運在前瞻基礎建設第一期特別預算時，僅藍線獲編一千五百萬元綜合規劃費補助，綠線、紅線皆未獲得補助，不到一年之內，賴清德卻誇大地宣布三線齊發；高抨擊，若依賴所言，綠線、紅線才剛獲得補助就欺騙台南鄉親即將動工，這種急就章的動工方式，恐造成國家財政重大負擔。

蘇煥智指未經環評

無黨籍市長參選人蘇煥智也說，藍、綠、紅三線先期路網計畫，沒有經過客觀的可行性評估與環評，也沒有居民參與表達意見的平台，七百五十億可能變成災難，不該為輔選做政策利多的包裝。

另外，高思博昨也指出，中西區永華宮向他訴苦，指環保署持續開罰，對政府相當失望，尤其黃偉哲選在此時成立宗教宮廟後援會，根本是點名看誰效忠民進黨。不過，無黨籍參選人許忠信則感嘆︰「選舉一定要罵人嗎？」他表示，在野黨可以建言施政缺失，甚至提出更符合民意的做法贏得支持，一味地謾罵，對選情並不會加分。