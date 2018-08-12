〈南部〉稻作搶水噩夢又來? 水利會：暫不停灌

2018-08-12

第五、六組灌區 13日停灌一週喊卡

〔記者楊金城／後壁報導〕今年嘉南一期稻作因缺水採強力節水措施，導致農民搶水，最近二期作噩夢再起？

包括新營、柳營、後壁、東山、嘉義、朴子等嘉南農田水利會第五、第六組灌溉區，前天下午突然宣布要在八月十三日提前停灌一週，昨引起後壁、柳營農民憂心忡忡，紛紛搶水灌溉農田；經協商後，停灌喊卡。

水利會：節水供灌將是常態性工作

水利會管理組組長黃義銘表示，十三日不會斷水停灌，將持續供灌，但節水供灌將是常態性工作，將視未來水庫水情，再決定何時間斷供灌以節水。

嘉南二期作農業灌溉用水量約要四．三億噸，曾文、烏山頭兩水庫蓄水量至昨天合計有三．九億噸，民生和工業用水量尚未計算，連應付農業用水都不足。

儘管最近嘉南山區集水區午後雷陣雨，但至今尚未碰上颱風降雨，黃義銘說，目前曾文、烏山頭兩水庫的蓄水率只有往年六成多，灌溉股討論後才決定第五、第六組灌溉區的整田用水、本田用水灌溉天數提前在八月十三日停灌，原預計停水一週。

水利會嘉南灌區分六組供灌，第一輪灌溉天數約在廿五至卅天，第一至第四組的今年二期作在七月十一日開始供灌，目前已停灌，將於八月十三日恢復供灌；第五、第六組二期作則是在七月廿六日開始供灌，農民未料水利會竟宣布提前停水供灌。

後壁區農民黃子文、徐育新說，後壁區二期稻作的灌溉，過去都長達卅五至四十天，水利會突然宣布提前停灌一週，少數還在整田，多數農民剛插完稻秧，擔心缺水影響稻子生長，紛紛搶水灌溉。

擔任水利會會務委員的市議員張世賢緊急向水利會反映，農民表示，水利會若無法延後間斷供水日期，農民為確保權益，將不惜抗爭。