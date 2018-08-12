〈南部〉捷運路網規劃納前瞻 賴揆：三路齊發

2018-08-12

藍、綠、紅規劃經費1.16億

〔記者洪瑞琴、葛祐豪／綜合報導〕南市捷運運輸系統藍、綠、紅三線路網規劃經費，獲中央納入前瞻基礎建設第二期特別預算一．一六億元，行政院長賴清德與台南市代理市長李孟諺昨天共同宣布好消息，未來捷運建設將府城與周邊高鐵特定區、安平港、台南航空站等交通樞紐串聯在一起，翻轉城市大躍進。

賴清德：紅線將連結到高雄

賴清德在會中強調，紅線將連結到高雄，「過去六十年，台灣的進步發展，北台灣扮演關鍵角色；未來一甲子，南部要扛起責任，台南與高雄必須共同合作」，過去的鐵路建設帶動沿線百年風華，下一個百年則是由先進運輸帶動，先進運輸不僅將使台南交通更便利並帶動發展，也將連結高雄市，使兩個城市成為推動南部及台灣整體發展的雙引擎。

賴清德指出，台南先進運輸系統捷運藍線、綠線及紅線「三路齊發」，串聯陸海空重要交通節點，「陸」指台南火車站及高鐵站，「海」是安平港，「空」是機場。

李孟諺：結合生活、觀光 翻轉城市

李孟諺表示，台南是文化底蘊深厚的城市，同時具備臨海及觀光優勢，未來透過先進運輸系統，將民眾生活、觀光旅遊結合，創造屬於台南特有的運輸特色；且台南軌道建設加上鐵路地下化、城鎮之心計畫等，在前瞻計畫超過一千億，可說是奠定台南下一個百年發展根基，翻轉城市新契機。

對於高雄捷運延伸至台南，高市捷運局強調，目前高捷是規劃到大湖站，至於延伸到台南案，南市已與高市成立小組，將共同合作規劃。

台南捷運第一期藍線全長共八．六公里，第一期藍線延伸線全長共九．二六公里，綠線全長共十二．六九公里，紅線則是為了串聯高捷，全長共十一．五五公里。

交通局表示，第一期藍線加延伸線，以及綠線、紅線建設總經費，初估七百五十億元，這次第二期前瞻計畫（一○八、一○九年度）列規劃費一．一六億元，其中中央補助○．九七億元、市府配合○．一九億元，將可展開後續可行性研究與綜合規劃作業。