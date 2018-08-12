〈南部〉輕軌二階美術館段 數十住戶護樹團體促暫緩施工

2018-08-12

市府︰將與居民持續溝通

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄輕軌二階美術館段復工添變數！市府昨天舉辦說明會，數十位住戶及護樹團體砲聲隆隆，要求暫緩施工，今年底與大順路段通盤檢討再決定；市府則強調，對輕軌建設的承諾不變，後續仍將與居民持續溝通。

高雄輕軌第二階段工程，市府採納居民訴求，於七月十一日公布輕軌美術館路段北移、馬卡道路段配合綠園道西移等五大安心方案；工務局則於七月底，先進場施作美術館路段北側人行道鋪面、中華藝校南側人行道削減作業。

市府捷運局及輕軌施工的中鋼公司，昨早邀集沿線住戶召開說明會，但出席的數十位居民仍一致反對輕軌二階經過美術館路，批評市府事先未與住戶溝通，並認為輕軌經過會製造噪音、道路縮減會影響救災，要求輕軌路線改走地下或變更路線。

護樹團體︰87棵樹根被砍7成

護樹團體「高雄愛樹人」團長莊傑任說，輕軌美術館段北移後，影響美術館最美的十一．五米環狀林蔭人行步道，會有二十三棵大樹被移除，八十七棵樹的樹根被砍掉七成以上。

市議員陳美雅表示，國民兩黨市長參選人，都認為輕軌二階大順路段有檢討必要，如果屆時大順路段不蓋，美術館段蓋了要如何銜接？她要求美術館段應暫緩施工，與大順路段通盤檢討，再交由新市長決定。

捷運局︰環評差異分析後才動工

出席的高雄市捷運局主秘張又仁強調，輕軌大順路段正收集民眾意見，進一步研議，今年底前會提出因應方案；美術館段則在進行輕軌移位、站體變更的環評差異分析後，才會正式動工。

捷運局表示，輕軌美術館路段線型調整後，可維持道路行車空間、救災救護、大樓出入及醫院動線，也不會縮減美術館人行道的運動空間。

至於居民關切的噪音問題，捷運局表示，輕軌軌道採減震抑噪設計，行駛噪音不會高於環境背景噪音值，輕軌車輛警示鈴聲也會依現場環境適當調整音量，以避免擾鄰。

捷運局指出，北移方案仍保存美術館園區南側雙排行道樹，僅遷移少量牴觸輕軌車站的樹木，就地移至園區新設人行道旁，塑造成林蔭隧道。