〈南部〉捷運延伸到台南 將與南市共同規劃

2018-08-12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕行政院長賴清德昨表示要讓高雄捷運延伸至台南，對此，高市捷運局強調，目前高捷是規劃到大湖站，至於延伸到台南案，南市已與高市成立小組，將共同合作規劃。

高捷路竹延伸線經過十多年爭取，第一階段工程預計今年底動工，將從捷運南岡山站延伸到台鐵岡山車站，全長約一．四六公里，將新設一個高架車站，工程經費約三十．六億元。

第二階則從岡山車站經南科高雄園區、本洲、永安工業區至台鐵大湖站，全長達十一．七六公里，預計設七站，工程經費約二七二億元，目前已通過可行性評估，正進行綜合規劃，若順利的話，預計於二○二四年通車。

台南市政府則規劃由奇美博物館，往南接高雄大湖站，使得高雄捷運能延伸到台南。

高雄市捷運局指出，高捷延伸至台南，分為奇美延伸線、沙崙延伸線，前者由台南奇美博物館到高雄大湖站，這段由台南市負責；沙崙延伸線則由高雄大湖站延伸至台南沙崙站，可能由高雄市負責，雙方已成立小組，共同合作規劃。

高雄市捷運局強調，沙崙延伸線可延伸到台南高鐵及台鐵沙崙站，有助串連高雄科學園區與台南科學園區，讓北高雄產業與南科連結。 台南市政府則說明，交通部已把優先路網藍線、綠線、連接高捷的紅線等，於明年及後年均編列綜合規劃費，每年有二千萬元，將進行整體綜合評估。