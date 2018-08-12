〈南部〉兩夜熊出沒 向陽山屋鳴笛驅趕

2018-08-12

〔記者黃明堂／台東報導〕南橫向陽山屋九日晚間及十一日半夜兩點發現台灣黑熊出現屋外，疑似為找尋廚餘食物，管理員在二樓近距離鳴笛驅熊，台東林管處也對山屋周圍環境進行防熊措施。

台東林管處昨天發布影片及說明。九日晚間約九點，向陽山屋的住宿山友先聽到屋外有異狀，管理員在二樓往屋外探照，目擊進台灣黑熊往山屋靠近，管理員趕緊出聲「呼、去、走開」，還拍打牆壁喊「下去」，但熊都不為所動，後來，管理員拿出氣笛發出噪音，黑熊才離開。

副處長黃群策表示，向陽山屋在十日管理員交接班，也交代注意熊出沒，當晚值勤管理員特別注意，九點夜巡時並未看到，但翌日半夜兩點左右，往屋外看到不遠處有台灣黑熊，趕緊再鳴笛驅趕成功。兩次目視研判都是成熊。

為防範人熊衝突，台東林管處請山友們入山後勿任意丟棄垃圾、廚餘、食物殘渣請山友及高山協作業者務必配合全數帶下山。在有熊出沒頻繁的山區活動應儘量結伴同行，若一個人走路時可製造點吵雜聲，如唱歌、拍手、隨身攜帶哨子、鈴鐺、或攜帶防熊噴劑防身。

台東林管處即日起也將於山屋周邊進行相關防熊措施，每日不定時巡查黑熊路徑，並於途中製造金屬摩擦及敲打噪音，在距離山屋一段範圍之黑熊路徑上噴防熊液劑，加強山屋廚房對外門窗的封鎖，持續於山屋周邊架設紅外線攝影機進行黑熊監測。