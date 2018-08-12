〈南部〉觀賞魚養殖重鎮 屏東首辦國際交流賽

2018-08-12

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣觀賞魚出口產值逾十億元，屏縣是養殖大本營，約有一千養殖戶，數量佔全台七成，縣府與民間業者一連三天舉辦第一屆觀賞魚國際交流比賽，孔雀魚、鬥魚、羅漢魚、金魚等魚種爭奇鬥豔，吸引參觀人潮。

潘孟安：具高經濟價值 拚外銷

屏東縣長潘孟安表示，台灣觀賞魚活體出口產值逾新台幣十億元，加上周邊產業更達四十億，觀賞魚產業具有高經濟價值，為屏東注入更多競爭力，縣府為拓展外銷產業，針對農、漁、花、畜等推廣行銷，十月將舉辦第一屆屏東國際商洽會，媒合來自中東、東北亞、東南亞、歐美等地區買家，讓外國採購者認識屏東優質產品。

逾4百支隊伍參加 四大魚種比美

昨在屏東市仁愛國小登場的交流賽，分孔雀魚、鬥魚、羅漢魚、金魚等四大魚種，共二十五組約四、五百支隊伍參加；其中孔雀魚、金魚在台灣改良歷史最悠久，鬥魚近期則改良出展示級鬥魚，羅漢魚是多種魚種雜交選育改良而成，在國內為風水魚，近年也建立統一的鑑賞標準，並在收藏家間辦理交流賽而吸引更多人飼養。

成績昨出爐，拿下羅漢魚珍珠組冠軍與季軍的謝尚霖來自枋寮鄉，他表示，養觀賞魚有三、四年，冠軍魚養了約一年，因為頭大、紋路均勻而受到肯定；亞軍為陳承郁；羅漢魚金花組由高雄魚友陳運泰拿下冠軍，他說，只要付出，魚就會長得好，很有成就感。

四大魚種各有多個品系，最後再從各品系冠軍選出總冠軍，孔雀魚全場總冠軍蔡銘宏、鬥魚全場總冠軍馬來西亞籍 Vincent Tan、羅漢魚全場總冠軍謝尚霖；日蘭金魚當歲組冠軍董中成、兩歲組冠軍許英建（金魚未選出總冠軍）。