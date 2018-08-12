〈南部〉北大武山管制引反彈 屏縣擬放寬

2018-08-12

傾向改以登山「高度」設限

〔記者李立法／屏東報導〕「屏東縣登山活動管理自治條例」於今年五月公告實施，將登山人數眾多的北大武山納入管制山域，規定須具備救護證照及保險等相關文件與器材才能進入，引發山友反彈聲浪，屏東縣消防局將邀集警政及林務單位研擬放寬規定，傾向改以登山「高度」設限。

山友認為自治條例限制過嚴

「屏東縣登山活動管理自治條例」規定進入北大武山須提出登山計畫、須由具救護證照的領隊帶領、投保登山綜合保險、攜帶定位功能器材、通訊設備及足夠電源供應器，否則將被罰款三千至五萬元，若發生意外，得自負搜救費；許多山友一時難以適應，認為限制過嚴，不僅要花錢買保險及增添通訊設備，還要設法取得救護證照，對習慣單攻的山友十分不便。

北大武山山難救助頻率最高

每年吸引近兩萬人次攀登的北大武山，是屏東縣山難救助頻率最高的山域，根據消防局的統計，每年到了秋冬登山旺季，平均每星期會發生一起因體力不支、病疾復發或失足受傷請求救助案件，有些甚至未依規定申請入山，卻得勞師動眾耗費龐大社會資源投入救護，消防局為此參考其他縣市做法，訂定「屏東縣登山活動管理自治條例」，盼能建立安全的登山觀念。

消防局長許美雪表示，該自治條例五月公告實施後，因為將北大武山納入管制山域，引起許多民眾關切，投保及學習救護可為登山民眾增添保障，該局網站也有取得相關證照的資訊，在兼顧安全及便民考量下，該條例實施一段時間後將進行檢討，經參酌各方意見，暫時規劃以登山「高度」做為修訂門檻的方向，如攀登管制山域多少公尺以上須具備哪些證照能力或設備等。