〈台北都會〉悠遊卡推「數位付」 首與逢甲大學合作

2018-08-12

瞄準學生與不使用信用卡族群

〔記者黃建豪／台北報導〕發卡量逾七千萬張的電子票證龍頭悠遊卡公司，為進軍網路市場，預計今年第四季將推出完全用於網路交易的「數位付」悠遊卡，瞄準學生與不使用信用卡的年輕族群，昨宣布已和台中市逢甲大學簽署合作備忘錄，逢甲大學將成為悠遊卡數位付上線後第一間合作大學。

預計於今年第四季推出

悠遊卡公司指出，預計於今年第四季推出的數位付，逢甲大學首先表達合作意願，希望讓數位付結合校方的「行動逢甲App」發展線上支付，在校園內應用的範圍包括：學籍文件申請、成績單，可取代傳統的投幣、投紙鈔方式，未來也可使用卡片、QR Code等支付方式，擴及其他支付與應用場域。

專用於線上繳費、網路購物

悠遊卡公司表示，數位付推出後，仍需購買一張實體悠遊卡片，以姓名、手機號碼、身分證字號等資料進行實名登記，然後開通網路帳號，卡片上的卡號可做為網路帳號使用，是一種僅限網路支付的數位電子票證，專用於線上繳費、網路購物；金額則比照一般悠遊卡，同樣有單筆一千元的消費上限，但數位付不具備搭捷運、公車等實體卡功能。

有單筆一千元消費上限

與悠遊卡合作「無現金大學城」的大專院校，包括花蓮縣東華大學、嘉義縣中正大學與台中逢甲大學，還未與台北市境內大學合作。對此，悠遊卡公司解釋，東華、中正大學因地域性較封閉，周邊商家有限，較易發展出生活圈緊密連結的大學城；台北市區學校則因周邊商圈活絡、交通便利，選擇較多，與悠遊卡的合作較適合校內、校外分開進行。

以位於台北市的大同大學為例，悠遊卡就是直接和周邊的晴光商圈合作辦活動，讓學生享有優惠。另外，悠遊卡公司已在桃園市中壢區等商圈，簽署近兩百家特約店。