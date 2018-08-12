〈台北都會〉國民黨305人登記 21無黨籍里長改揮藍旗

2018-08-12

全市456里長 藍有229人

〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨台北市里長選舉提名登記日前結束，共有三○五人登記要披國民黨戰袍參選，雖比上屆提名三三五人略少，但國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，三○五人中有廿一位是現任無黨籍里長改揮藍旗，因此以國民黨籍爭取連任的現任里長會增加為二五○位；另外，國民黨也有部分里與無黨籍里長合作未提名，甚至禮讓部分民進黨籍里長，目的是將反柯基層極大化。

台北市基本盤藍大於綠，四五六里中，現任國民黨籍里長有二二九位，超過五成。根據國民黨台北市黨部統計，這次再加廿一位現任無黨籍里長改掛國民黨提名，國民黨現任里長競選連任者增加為二五○人，另有五十五位參選新人，年底國民黨將共計提名三○五人參選里長。

不過，黃呂錦茹也強調，除了黨提名的三○五人，在八月卅一日登記參選日前，仍會陸續拜會長期合作的無黨籍里長，甚至也會與部分民進黨里長合作，由國民黨禮讓，爭取反柯基層票投國民黨台北市長提名人丁守中。

部分禮讓綠或無黨籍友好里長

黃呂錦茹表示，由於里長藍綠界線較市長、議員的模糊，國民黨採取「擴大盟友戰略」，北投、士林、萬華等部分艱困選區，也刻意禮讓民進黨籍或無黨籍友好里長，「我們禮讓很多里」，擴大反市長柯文哲陣營的支持度。

主委：將反柯基層極大化

黃呂錦茹樂觀表示，今年國民黨提名人數雖較上屆三三五人少卅人，但基層士氣團結，加上大環境較有利國民黨，當選名額一定會比以往多。

另外，國民黨台北市議員陳永德分析，里長選舉政黨影響較低，反而是「西瓜效應」，誰較可能當選、資源就傾向支持誰；近期台北市長柯文哲民調表現佳，部分里長以無黨籍參選意願相對較高，也讓身披黨籍參選的里長人數降低。