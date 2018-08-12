〈台北都會〉民進黨1/3艱困選區里長 報備以無黨籍參選

2018-08-12

26位現任里長以無黨籍參選

〔記者蕭婷方、蔡亞樺／台北報導〕年底台北市里長、議員、市長三合一選舉，因基本盤藍大於綠，台北市現任四百五十六里中，民進黨籍里長僅八十四人，這屆中選會當選登記民進黨籍者僅五十人；據民進黨台北市黨部統計，截至日前為止，登記年底參選里長的民進黨籍黨員約九十五人，與上屆相差無幾，但有近三分之一現任黨籍里長向市黨部報備要改以無黨籍身分參選。民進黨市黨部主委陳正德表示，基層里長選舉不像議員與市長藍綠對決這麼明顯，部分候選人以無黨籍積極拉攏中間選民，反而可擴大民進黨基層影響力。

84里長有58人以黨籍爭取連任

據統計，民進黨籍黨員為現任台北市里長者共有八十四人，均登記參選連任，但其中有廿六人向黨中央報備，要以無黨籍參選，因此以民進黨籍參選連任的里長僅五十八人，但比這屆多八人；根據民進黨台北市黨部統計，九十五位登記參選的黨籍參選人中，除五十八位現任民進黨籍里長繼續以民進黨登記參選連任外，其餘卅七人都將以無黨籍參選。陳正德表示，這卅七人、約占三分之一，是民進黨的艱困選區，為爭取更多中間選民支持，才會以無黨籍身分參選。有民進黨籍黨員、現任里長表示，里長選舉政黨非關鍵因素，加上市長柯文哲近年積極拉攏基層、提供資源，姚文智選情相對低迷，讓原本就不好經營的艱困里選情更加告急，所以才決定以無黨籍身分參選。

登記95人 37人以無黨籍參選

陳正德受訪表示，目前競選團隊組織架構還沒完全定位，才會有人擔憂，而對手也會乘隙操作，預計月底之前將底定內部人事安排，地方組織重新盤整，接下來也會啟動聯合競選，將市長參選人與議員、里長緊密結合，強力拉抬氣勢。

大同區建功里長周志賢也樂觀表示，此次黨內「反柯」聲浪強，甚至有里長競選黨內幹部職位，因平時友柯導致部分樁腳跑票，只要強化黨內團結氣氛，基本盤就能歸位。

市黨部主委：可拉攏中間選民

據了解，傳統藍營大票倉、最為艱困的選區文山區，至今僅一人登記以民進黨籍參選里長，但「深綠」的大同區，廿五個里中有廿四人將披綠營戰袍，其中有四名新人將挑戰現任國民黨籍里長。

最艱困文山選區 僅一人登記

文山區萬興里長詹晉鑒為民進黨在文山區唯一一席現任里長，目前也僅詹登記要在該區披綠袍參選。詹表示，市長柯文哲雖無政黨的奧援，但也因此沒有政黨包袱，這三年跳過議員與里長「直接溝通」、勤跑基層，對民進黨基層造成不小威脅。民進黨提名姚文智參選較晚，不少選民反映姚跑基層不足，建議姚文智應加強組織戰，也讓基層里長能被「母雞」拉抬，提升整體氣勢。