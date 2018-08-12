〈北部〉頭城媽祖廟飯棚 上街募「孤飯」

2018-08-12

中元節拜完 回贈民眾吃平安

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕頭城鎮中元傳統祭典「搶孤」今年停辦，但媽祖廟前，由俗稱「高低擔」新益社所設置的飯棚不受影響；社員昨到頭城街上為飯棚募「孤飯」，要拜請「好兄弟」，今年要募四百二十桶，比去年多六十桶；頭城鎮民代表游錫財說，拜過好兄弟的孤飯，會回贈給民眾全家「吃」平安。

習俗消失67年 前年重新設置

頭城媽祖廟飯棚上的飯棧掛滿魷魚，被稱為「魷魚棧」；棚上則會擺放募來的孤飯祭拜，國民政府來台曾禁止搶孤活動，這項習俗消失六十七年；在游錫財、城西里長李長鎮等人努力下，媽祖廟飯棚於二○一六年重新設置。

今年要募420桶 比去年多60桶

游錫財等人也重新成立「新益社」，社員們昨到頭城大街小巷發放「飯桶」，向店家、住戶募孤飯，要在二十五日中元節前，為媽祖廟飯棚募到四百二十桶飯，每桶約一公斤。

新益社會在中元節當天下午一點半至五點，收回裝滿白飯的桶子，預訂五點展開祭儀，民眾也可以自行於下午四點至五點，將飯拿到媽祖廟前廣場。

「中元節飯裝八分滿給法師變食，隔天拜過老大公的飯會回贈給您全家吃平安、賺大錢！」游錫財、李長鎮昨挑著擔子向民眾募飯；游錫財說，這樣復古的普度模式，不用殺生，符合現代人的需求。

他並指出，頭城鎮募飯的範圍包含拔雅、大坑等八個村莊，增加在地居民之間的互動，凝聚社區意識，具有社區營造意義，每年收的孤飯越來越多，活動有更多人響應，今年將增加六十桶。

尊敬「好兄弟」 飯裝8分滿

游錫財呼籲，飯裝八分滿，才是尊敬好兄弟，民眾千萬不要裝滿未煮熟的白米，或者在桶底鋪報紙再裝飯，這些都是不敬行為，請參與活動的人特別注意。