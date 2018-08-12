〈北部〉「百鬼夜行」 鳳林老少歡樂踩街

2018-08-12

大阪式菸樓 佈置成鬼屋

〔記者花孟璟／花蓮報導〕在百年歷史的日本移民村，日本大阪式菸樓、魚鱗瓦的日本社區街道整齊，菸樓還佈置成鬼屋，屋旁的日本古井「不斷有貞子爬出來」！昨天開鬼門，花蓮鳳林鎮北林三村社區迎來全國各地的「鬼」們一起上街踩街，就連社區的阿公阿嬤也都共襄盛舉，「菸樓迷路、百鬼夜行」昨傍晚五點起開鑼，北林社區發展協會總幹事楊火土扮成「北林鬼王」，與立委蕭美琴、行政院東服中心執行長許傳盛一起領「百鬼旗」出發踩街，熱鬧非凡！

古井有貞子 鬼王也出來了

鳳林鎮北林三村日治時代是總督府在東部的官營移民村，成立於一九一四年，遠從日本九州的福岡縣、熊本縣的移民，分別住在南岡（大榮一村）、中野（大榮二村）、北林（北林）三個聚落，整個社區規劃呈現棋盤方格狀、街道儼然整潔，當時日本政府特許日本移民種菸草，因此社區內分佈多達四十三棟的大阪式菸樓，密度非常高。

雖然菸葉種植老早就因公賣局逐年減少、停止收購菸草，菸葉產業已沒落，菸樓也多半荒廢或改建，社區人口外流、老化，但古早具有歷史感的氛圍，讓北林三村社區發展協會開始舉辦百鬼夜行踩街活動，來自各地的遊客扮鬼在日本房屋、菸樓及田野間遊行，活動別具一格。

社區發展協會總幹事楊火土說，「菸樓迷路、百鬼夜行」活動連續第七年舉辦，昨「午時」社區還先拜拜普度「祈求好兄弟保佑活動平安成功」，鬼活動也讓老社區重拾活力！

居民黃春華家的菸樓佈置成鬼屋，屋外還有一口日本古井，因為「鬼門已經打開了」，大白天不斷有「貞子」從古井冒出來嚇人！原來古井貞子人人可扮，遊客們排隊穿上貞子裝、戴上黑色假髮，從古井慢慢探頭、伸手爬出來，再拍張「鬼照片」，大家都玩得開心，還有小朋友見家長扮貞子，還特別跑到井邊探頭。

專程來 宜蘭阿公阿嬤好嗨

踩街包括宜蘭、新竹及花蓮等二十多個社區團體一起來踩街扮鬼，宜蘭二結王公廟有廿八名阿公阿嬤專程坐遊覽車來參加，林先生說，第一次來參加鬼節活動，覺得很好玩，還有帶三太子一起來遊行，晚上還要去「鬼屋」熱鬧一下。

彰化黃先生說，因為臨時才得知「來不及報名扮鬼活動」，但還是特別帶家人小朋友一起來玩，希望明年有機會報名參加。