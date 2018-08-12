〈北部〉竹塹中元城隍祭 2千人「夯枷」遊行

2018-08-12

〔記者王駿杰／竹市報導〕竹塹中元城隍祭，前天晚間十一點（農曆七月初一子時）在新竹都城隍廟舉行開虎門（即鬼門）儀式後，昨天下午「脫枷消業植福法會」緊接著登場，共吸引兩千多名信眾「夯枷」參加遊行，象徵消災解厄。

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞表示，開鬼門又稱「開虎門」、「開福門」，新竹都城隍廟的三川殿虎門平時都是深鎖緊閉，嚴禁開啟，因為城隍廟就像是古代的衙門，後面是監牢關了許多鬼魂，被城隍爺看守住，不敢隨意亂跑，虎門只有在農曆七月會打開一個月，讓陰界好兄弟放假來到人世間，享受難得的自由滋味。

脫枷消業植福 年輕人揪團體驗

鄭耕亞說，昨天是農曆七月一日，都城隍廟依循古禮於下午四點舉行「脫枷消業植福法會」，吸引兩千多名民信眾參加，場面浩大，其中不乏年輕人揪團體驗。

鄭耕亞說，「夯枷」、「脫枷」是一種「解罪」儀式，相傳為道教早期的「塗炭齋」傳統，認為人若有罪，就以塗炭身、面，縛打身頰，透過「首過」、「上章」的儀式，解除所犯之罪。

鄭耕亞表示，演變至今，若是信徒感到身體不適、運勢欠佳或是自感罪過，即可在農曆七月一日，由道士在城隍爺前唱名稟告，隨陰陽司公遶行街道，背著紙枷走在陰陽司公前面，類似古代犯人被押解遊街示眾的意涵，到達北壇水田福地驛館後，陰陽司公安座，由道士按名將疏文稟報，報完的人即可將疏文連同紙枷拿去火化，完成夯枷儀式，以求赦免舊業並祈求平安。

市府民政處表示，竹塹中元城隍祭系列活動，後續還有二十三日「查夜暗訪，祈福平安」及二十五日「城隍威巡，遶境賑孤」，邀請民眾參與，來趟宗教文化深度之旅。