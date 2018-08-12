〈北部〉苗縣底渣再利用逐年降 審計室警告

2018-08-12

唯一底渣掩埋場 預計3年內飽和

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣垃圾焚化廠平均每年產生二萬二千公噸的垃圾焚化底渣，但苗栗縣審計室審核發現，苗栗縣過去三年的底渣再利用數量逐年下降，而縣內頭份市垃圾掩埋場，是唯一的底渣掩埋場，預計將於三年內飽和；審計室警告，若未改善底渣再利用效益，恐爆發底渣無處可去的危機。

底渣恐無處可去 審計室要求改善

苗栗縣政府環保局秘書蔡政勳表示，苗栗縣垃圾焚化廠平均每年產生二萬二千公噸的垃圾焚化底渣，環保局採委外處理再製。因之前承攬處理是台中廠商，該廠商也就近供給於台中市的公共工程使用，不料，台中市政府訂定自治條例，去年起施行「以台中市底渣優先」，使得縣內底渣運交再製數量下滑；不過，該承攬處理廠商已另改供給南投縣，問題獲得改善。

審計室審核報告指出，垃圾焚化底渣可製成再生粒料，做為道路級配粒底層、基地填築及路堤填築等公共工程使用材料，環保署也持續推動垃圾焚化底渣再利用政策。

苗栗縣的垃圾處理方式，以焚化為主、掩埋為輔，但審計室調查發現，苗栗縣垃圾焚化廠於二○一五年到去年底，底渣運交廠商製作再生粒料產品的數量，由二萬二千五百多公噸逐年下降至一萬七千五百多公噸。

環局促廠商開發公共工程使用去處

因苗栗縣內僅有頭份市垃圾掩埋場供底渣掩埋，經統計截至去年底，評估頭份市垃圾掩埋場的容量，僅剩約五萬餘立方公尺，且預計將於三年內飽和，審計室認為，若環保局不加強改善底渣再利用，恐爆發底渣無處可去的危機。

蔡政勳說，環保局長期關注垃圾焚化底渣再利用情形，未來除會促請承攬廠商多方開發各縣市公共工程使用去處，也會加強宣導資源回收觀念，降低焚化廠的垃圾處理量。