〈北部〉捷運桃影專車 車廂觀賞選片指南

2018-08-12

19日魏德聖到機捷大園站

〔記者許倬勛／中壢報導〕「桃園電影節」與桃園捷運公司合作，昨舉辦「桃影專車，直達美好」活動，號召影迷在捷運車廂內觀賞影展選片指南，並由演員莫子儀「獻聲」擔任主講者，讓影迷留下難忘回憶；桃捷公司表示，另規劃於十九日晚上七點，在機場捷運大園站免費放映「52赫茲我愛你」，將邀請導演魏德聖到場與觀眾見面。

逾150位影迷報名參加

桃捷公司表示，這是台灣影展首次在捷運車廂內舉辦選片指南活動，吸引逾一五○位影迷報名參加，影迷們上車前先以QR Code下載電影指南影片介紹，搭配電影節手冊，在列車從台北火車站駛往機捷環北站的七十五分鐘車程內，觀賞本屆電影節的影片介紹內容。

影迷尤小姐笑說，搭車看選片指南影片介紹，就像回到當學生的時候，趁通勤空檔背單字、聽廣播，在熙攘中反倒讓人更專注其中；影迷高先生則說，在「影海茫茫」中找到適合自己口味的電影很重要，參展前看選片指南是必要的「課前複習」，可以跟其他同好在捷運車廂內觀看，感受特別不同。

民眾也可上官網瀏覽

今年選片指南邀請金鐘獎常客、實力派演員莫子儀「獻聲」，從七十多部電影中挑選推薦片單，包括短片「一個未來」、「丹絨馬林有棵樹」以及長片「愛情征服一切」等，透過聲音帶領影迷進入電影的魔幻世界。

而QR Code是為此次的活動特別製作，民眾若想觀看選片指南影片介紹，可上「桃園電影節」官網瀏覽。

桃園電影節將從八月十七日開始至廿六日為期十天，放映場地包括中壢SBC星橋國際影城、威尼斯影城以及桃園in89統領影城，單場票僅需五十元，另有一套十張四百元套票限量販售中。