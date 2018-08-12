〈北部〉桃園都計檢討山坡地 造林基金緩徵

2018-08-12

原定12月開徵 與農委會溝通暫緩

〔記者謝武雄／桃園報導〕農委會於去年十二月十二日公告修正「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」，明定從今年十二月十四日起，所有山坡地開發都必須繳交造林基金，市議員林正峰非常關心開徵情形，認為對桃園開發影響甚鉅；對此，市長鄭文燦表示，桃園市目前正在進行都市計畫全面檢討，尤其是海拔超過一百公尺、坡度五％以下土地是否為山坡地列為檢討重點，避免徵收後又要退款情形發生，市府和農委會水保局溝通後決定桃園市暫緩開徵。

林正峰說，以往造林基金開徵與否需經過議會，回饋比率是公告現值六到十二％，但各縣市收取比率不一，部分山坡地比率高的縣市就不願意收取，桃園市則於二○一三年起經議會通過停止開徵，重新開徵對桃園開發影響甚鉅，為此，國民黨團在上會期提案要求停止開徵。

龜山全區80%為山坡地 影響發展

林正峰表示，桃園市面積十二萬一千多公頃，山坡地就有五萬五千六百餘公頃、占四十五％以上，除復興全區都是山坡地，大溪、龜山、蘆竹、楊梅、龍潭等區也是山坡地比率高的區域，以龜山為例，七千二百公頃土地中，山坡地有五七二○公頃、占全區八十％，以往被納入林口特定保護區就嚴重影響地方發展，如今又要收取回饋金，形同雪上加霜。

農業局表示，鑑於各縣市對「山坡地開發利用回饋金」開徵情況不一，農委會於去年十二月十二日公告修正繳交辦法，並於十二月十四日實施，要求山坡地開發都要繳交造林基金，辦法明定繳交比率，興辦休閒農場、公園六％，農舍九％，高爾夫球場十二％，各縣市都要繳納。

海拔逾百公尺、坡度5％以下將劃出

水務局表示，桃園市海拔超過一百公尺、坡度五％以下土地有三萬多公頃，約有三千公頃納入山坡地，目前龜山區已有六五五公頃土地劃出，開發不必提水保計畫、也不必繳納回饋金；另龜山區公所提出全區檢討規劃報告，總計有八區八五二公頃，市府會將平均坡度五％以下者優先劃出，逐一推動完成。