〈中部〉為林佳龍授旗 蔡英文︰台中愈來愈好

2018-08-12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕總統蔡英文十一日到台中市為民進黨市長參選人林佳龍及市議員參選人授旗，蔡英文表示，改革會傷、會痛，她為了改革承受大壓力，但民進黨不怕傷、不怕痛，堅持改革，她並讚揚林佳龍過去三年多來的努力，民進黨執政就是「品質保證」。

民進黨昨天舉行林佳龍競選連任及市議員參選人的授旗儀式，由黨主席蔡英文授旗，總統府秘書長陳菊、環保署長李應元等人也一同出席。

讚再生能源創造優質工作機會

蔡英文說，「說到做到」是民進黨對人民重要的承諾，民進黨全面執政，代表國家改革重擔要一起肩負起來。改革會傷會痛，但為了下一代，民進黨一定要改革，也確實承受很大壓力，但如果怕傷怕痛不改革，人民為何要選我們？

蔡英文稱讚林佳龍讓台中愈來愈好，台中正在起步，他競選市長時，提出台中一二三政策，選上市長後，常往台北跑，不是為了跑三點半，是為了台中一二三的預算，她當上總統，壓力在她身上，中央絕對支持台中，前瞻基礎計畫給台中軌道最大支持。

另外，台中的再生能源商機已經讓中台灣成為全世界投資的熱點，離岸風電在台中設辦公室，這幾個星期，再生能源創造很多優質的工作機會，好的薪水讓年輕人願意留下來，現在正在發生。

林︰發展產業 河川改造 照顧老幼

林佳龍則細數自己三年來政績，「大台中一二三」已實踐中、過去骯髒發臭的綠川、柳川，現在重現了小京都的迷人風華、成立中台灣產官學研智慧製造合作策略聯盟，協助解決產業五缺問題、對孩子對青年對長輩的照顧與支持都更進步，有托育一條龍、托老一條龍。

林佳龍強調，台中進步不能停下腳步，更不能走回頭路，但他目前遭遇許多謠言中傷，越接近選舉，越是如此，令人遺憾，但對手是低估台中人的智慧，被這些謠言傷害最深的，是每一個因為台中的改變而重新懷抱希望的台中人。