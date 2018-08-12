〈中部〉打造光環境 台中公園七夕點燈

2018-08-12

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中公園整治成功後，市府邀請國際燈光大師周鍊團隊進行光環境再造計畫，佈置水底燈、線條燈、踢腳燈、矮柱燈等多樣彩色LED燈光，營造浪漫的環湖景色，八月十七日七夕情人節晚間七點半正式點燈，展現綺麗風情。

台中公園日月湖淤積嚴重，導致水質不佳，市府建設局前年進行百年來最大規模的清淤整治工程，並引進旱溪活水，去年初完工。日月湖重獲新生後，不僅湖水變乾淨，還能看到魚兒優游，也吸引不少人前往划船遊湖，成為民眾休憩的好去處。

湖心亭如華麗宮殿

建設局接著邀請曾為紐約自由女神像進行燈光設計的周鍊及其合作團隊，展開光環境再造計畫，包括在湖心亭外屋簷滴水線側緣的燈具下方，加裝LED線條燈、下照筒燈，並在亭內裝設十至廿瓦數的投光燈，夜裡遠望，猶如一座矗立湖中的華麗宮殿。

兩橋凸顯橋身美感

日月湖則裝設LED水底燈，以自動化智慧控制系統，利用水景及燈光變幻展現層次感，並隨著時間和噴泉變化，調配投射燈光變換顏色，讓民眾在晚上也能清楚看到噴泉水舞之美；而湖上的「中山橋」和「中正橋」也重塑光效，凸顯橋身的美感與流線感。

日月湖的環湖步道裝設昏黃色的照明，並設有荷花池區矮柱燈、環湖矮柱燈、環湖步道單邊發光踢腳燈、景觀高燈、地埋燈等；環湖樹木的樹幹以圈圍不傷樹身的方式，裝設投樹燈，讓周邊景觀隨著燈具構築不同氣氛的美麗夜景。

建設局長黃玉霖表示，光環境再造不僅汰換老舊燈具，呈現燈光層次、物體真實顏色，也兼顧公園各區和出入口照明安全。未來景觀燈入夜後將分批熄燈，節約能源，並將配合節慶、假日、活動需求，以多種燈光變場模式，塑造與古蹟互相襯托的柔美氛圍，讓整個公園在夜裡熱鬧起來。