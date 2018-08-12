〈中部〉顧全大局 張志銘退出竹山鎮長選舉

2018-08-12

〔記者佟振國／南投報導〕瀕陷分裂的民進黨南投縣竹山鎮長選情，經黨中央協調終於整合成功，原堅持參選的縣議員張志銘，昨由民進黨秘書長洪耀福陪同召開記者會宣布退選，並全力輔選縣長參選人洪國浩，洪耀福肯定張的放下就是前進，團結就是勝利。

年底竹山鎮長選舉，民進黨南投縣黨部已提名現任鎮長黃丹怡爭取連任，但準備多時的同黨縣議員張志銘堅持參選，上月縣黨部執委會還做出決議，將以全民調決定人選，縣黨部雖強調尚未做最終決定，但提名爭議也讓民進黨的竹山鎮長選情瀕陷分裂邊緣。

經民進黨中央黨部協調，張志銘決顧全大局，退出鎮長選舉，黨秘書長洪耀福特召開「竹山團結．改變南投」記者會，正式宣布這項消息，為竹山鎮長提名之爭劃下句點。

張︰盼退一步能讓選情進一大步

張志銘致詞強調「叫民進黨的戰將蹲下來，是很困難的一件事，希望我的退一步，能讓民進黨選情跨進一大步。」語畢一度哽咽紅了眼眶。

洪耀福表示，張志銘擔任高雄市黨部主委到南投縣議員，長期對黨的付出有目共睹，這次他能以最大的肚量、氣度，顧全大局退出鎮長選舉，民進黨目前最需要的就是團結，竹山鎮長選舉能夠整合，就是南投邁向勝利的開始。

洪國浩邀請加入競選團隊

民進黨縣長參選人洪國浩則是力邀張志銘加入其競選總部團隊，擔任競選總部發言人或其他重要幹部，為年底縣長及其他公職選舉爭取最後勝利。

黃丹怡受訪表示，非常感謝張志銘的大度承讓，將當面致謝請益，並全力以赴拚勝選，也希望在黨的團結之下，全面帶動縣長、議員、鄉鎮長及村里長的選情。