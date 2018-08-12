〈中部〉台16線水里段 砍除百餘棵椰子樹

2018-08-12

種植20多年 腐朽蟲害危安

〔記者劉濱銓／南投報導〕省道台十六線水里隧道前後共三公里路段，近期路旁百餘棵椰子樹被貼滿黑色標記，令用路人不解，直到最近養護單位在此砍樹，民眾才恍然大悟；針對砍除百餘棵椰子樹，公路總局信義工務段回應，係因樹木老化腐朽、有病蟲害，且大型落葉屢屢影響用路安全，才在樹木檢查過後進行砍除，其餘樹勢尚可者將保留，並易地移植，以維道路安全。

省道台十六線水里至集集的路段，沿線種植多種路樹，除了椰子樹，也有台灣欒樹，中央分隔島則有桃花心木，每逢季節更迭，路樹開花或轉色，總為道路景觀增添不同風情，其中大量栽種、間距緊密的椰子樹，已有廿多年歷史，高聳椰林景觀也成為當地特色，惟每當大型枯葉掉落路面，也成為安全隱憂。

信義工務段表示，雖然時常修剪該路段的大型椰子樹葉，但包覆於樹幹上的葉梗，卻經常無預警落下，危及機車族安全，若騎士被枯葉砸中而發生事故，對於車流量大的省道台十六線來說，確實相當危險。

另外，該路段椰子樹經過檢查，許多都已老化、出現病蟲害，且位於地面的樹頭也有腐朽情況，為避免樹勢不佳發生傾倒，或颱風季節危及用路人，才在檢查沿線樹木情況後，在危病樹木貼上待砍的標記。

將視現況補植欒樹

近期便是在進行砍除作業，約再一週就會結束，若是樹勢尚可者，則會移往他處種植，由於椰子樹長高後維護不易，且落葉對用路人是一大威脅，並非良好路樹種類，此次移除後可望免除落葉風險，尤其近年已在椰子樹下栽種樹高較低的台灣欒樹，藉此預作汰換準備，待移除作業結束，將視現況補植欒樹，以維道路綠意與用路安全。