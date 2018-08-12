〈中部〉瑞峰1314觀景台周邊 花千萬拉皮

2018-08-12

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉瑞峰村大窯山的「一三一四觀景台」（諧音一生一世）位處海拔一千三百一十四公尺，可見遼闊茶園風光及日出美景，成為熱門景點，阿里山國家風景區管理處規劃投注一千兩百萬元，增加觀景台沿線休憩平台及整頓一六二甲線廿九．五公里入口處、百年五葉松園區等設施，預計九月發包，豐富瑞峰地區觀光資源。

瑞峰村長黃文中表示，一三一四觀景台因設在私人土地，周邊可開發土地有限，停車空間不足，且前往觀景台的一六二甲線路窄、坡陡，三個月前縣府動工施作護欄，預計年底前完工，讓遊客安心賞景。

瑞峰社區發展協會理事長葉永鑫說，一三一四觀景台早期為農委會興建的觀景看台，長年缺乏管理，經阿管處重新上漆整修，去年以該觀景台的海拔高度、一千三百一十四公尺正名，還設有「愛情塔」景觀設施，遊客在此可拍照，向心儀對象或另一半表達愛意，週末假日常吸引遊客朝聖。

阿管處文峰遊客中心主任王聖銘表示，考量一六二甲線道路幅寬、停車空間有限，舉辦活動時將結合社區導覽，接駁民眾徒步欣賞社區風光，也規劃利用觀景台現有的產業道路新增休憩平台、指示牌；一六二甲線廿九．五公里入口處重新打造砌石牆，整頓百年五葉松園區停車場及公廁，讓瑞峰旅遊景點更多元。