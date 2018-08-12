〈中部〉外科助理改拿理髮剪 年過半百勇追夢

2018-08-12

〔記者黃淑莉／雲林報導〕五十歲的詹子賢在醫院開刀房擔任外科助理廿二年、五十四歲盧根廉從中校退伍，因為對理髮有興趣，年過半百仍勇敢追夢，分別放下手術刀及槍桿，改拿剪刀學理髮。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署委託雲林縣勞工職業技能促進會、雲林縣新移民姊妹協會開辦職訓課程，有美容、美髮及男子理髮班，在一群女學員中有兩位男士特別引人注意，兩人年過半百仍勇敢追夢的精神，獲得指導老師及其他學員讚賞。

取得丙級證照 詹子賢義剪

詹子賢個子高大壯碩、皮膚白晰，他說，原在醫院擔任外科助理，進開刀房一站就要好幾個小時，年輕時體力好不覺得累，年紀增長後愈來愈吃力。

詹子賢指出，他對理髮有興趣，妻子也支持他轉換跑道，因此辭掉外科助理工作參加男子理髮職訓班，去年取得男子理髮丙級證照後，四處義剪愈做愈開心，這次再報名挑戰乙級證照。

中校退伍 盧根廉樂做造型

盧根廉從軍卅年，他說，髮型對一個人影響很大，合適髮型讓整個人看起來有自信、精神抖擻，因為對美髮及造型很有興趣，退休後參加男子理髮職訓班。

盧根廉說，以前同袍長官知道他參加理髮職訓班都覺得他瘋了，他參加職訓最大動機是想圓夢，有機會也可以創業，即使沒創業也可以幫親友剪出最適合的髮型。