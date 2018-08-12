〈中部〉指引好兄弟 虎尾金羅殿開「五獄門」

2018-08-12

〔記者黃淑莉、林國賢、王善嬿／雲林報導〕昨天農曆七月初一「鬼門開」，虎尾金羅殿打開象徵人間與鬼門出入口的「五獄門」，指引「好兄弟」來到人間接受祭拜；西螺福興宮等宮廟暫封鐘、鼓，讓好兄弟安心享用普度品；嘉義市由各「角頭」（信仰地區）與廟宇輪流宴客的「輪普」習俗，由嘉邑城隍廟開普儀式展開。

嘉邑城隍廟普度 申請無形文化資產

嘉義市長涂醒哲昨天主持城隍廟開普法會儀式時說，嘉市「輪普」為期一個月，普度文化「起於城隍廟，終於地藏庵」，完整的普度儀式文化珍貴，城隍廟已著手申請為「國家無形文化資產」，市府會全力協助。

金羅殿常務監事李清松指出，金羅殿主祀「中元普度公」，即是三官大帝中主宰地府的中元地官神，地官誕辰為中元節，因此民間普度孤魂。

中元節普度虎尾分有東、西、南、北、中、德興宮及福德宮七個普度區，各區各有特色，每年吸引數萬人次參加，熱鬧程度不輸基隆、宜蘭。

李清松指出，北區延續往年冰雕、五湖四海宴、歌舞秀等精彩活動，今年邀請儀隊來現場表演，還有數千包速食麵排成的廿多公尺米龍。

西螺福興宮等暫封鐘、鼓

西螺福興宮董事何曜志表示，宮廟擂鼓敲鐘有調兵遣將之意，為讓好兄弟能接受民眾普施，不致被兵將驚擾，昨天依傳統子時一到就在鐘鼓貼上封條，直到農曆八月初一再開封。

嘉義市城隍廟總幹事葛永樂說，城隍廟中元祭典承襲百年傳統，遵循古禮於農曆六月廿七日起鼓通知「好兄弟」即將開鬼門，農曆六月廿九日在廟前豎燈篙，夜間點亮燈火導引「好兄弟」降臨，並在牛稠溪放水燈導引「好兄弟」，待農曆七月一日午夜零時鬼門開，指引孤魂野鬼到廟裡接受施食超度。

嘉市九華山地藏庵則將在九月九日（農曆七月卅日）舉行贊普，廟方預估超過五千位信眾參加，已有兩萬人報名參加超度法會及登記長生祿位，較往年多了一、二千人。

嘉縣民雄大士爺廟主祀觀音大士化身的大士爺，九月二日（農曆七月廿三日）舉辦火化紙糊大士爺昇天等科儀，八月廿六日上午七點在廟前贈送一千三百個普度桶，提供給民眾裝供品參與法會宴請「好兄弟」。